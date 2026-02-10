Diario y Radio Universidad Chile

La defensa de Neven Ilic a designación de Duco como ministra del Deporte

El presidente de Panam Sports se refirió a los cuestionamientos al nombramiento de la sanfelipeña en el cargo, ante el castigo por doping que tuvo que cumplir.

Natalia Duco será la nueva ministra del Deporte cuando comience en marzo próximo el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

Uno que se refirió a la designación de la ex lanzadora de bala fue Neven Ilic, presidente de Panam Sports, quien defendió el cuestionado nombramiento de la sanfelipeña ante el castigo por doping que tuvo que cumplir y que le significó el retiro de su medalla de oro en los Juegos Odesur 2018.

“Yo opino, primero, que no voy a juzgar la decisión de un Presidente de la República. Supongo que si él tomó la decisión, él y su equipo, es porque hizo una evaluación profunda y estimó que Natalia podía desempeñar bien la función de ministra”, reconoció en el programa Conexión Tele13.

“Ahora, también decirte que yo a Natalia la conozco desde los 14 años. Durante mi periodo de presidente del Comité Olímpico, trabajé muchísimo con ella, muy cercano a ella”, añadió.

Además, el directivo aseguró que Duco “es una persona y una deportista que puso todo el empeño en salir adelante. Cometió un tremendo error, sí lo cometió, pagó conforme a los dictámenes internacionales por el tiempo que tenía que pagar y creo que está hoy día en una nueva etapa de su vida, donde espero que lo haga muy bien”.

