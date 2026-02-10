Listas de espera y pacientes con cáncer marcan reunión de traspaso en el ministerio de Salud

Este lunes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo una reunión bilateral con quien será su sucesora en el cargo, May Chomalí, en el marco del proceso de traspaso hacia la futura administración que comenzará el próximo 11 de marzo.

En el encuentro participaron, además de la actual y futura jefa de la cartera, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, por parte del actual Ejecutivo. En representación del equipo entrante asistió Julio Montt, quien asumirá como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales.

La futura subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, no pudo estar presente en esta primera cita debido a que se encuentra fuera del país durante esta semana.

La reunión se extendió por cerca de tres horas y permitió abordar las principales temáticas del sector, así como los desafíos que enfrentará el sistema de salud en el próximo período. Según se informó, los próximos encuentros se realizarán a nivel de equipos técnicos para profundizar en cada área y asegurar un traspaso detallado y ordenado.

En ese contexto, la ministra Aguilera valoró públicamente la designación de May Chomalí, destacando su trayectoria como especialista en salud pública. “Encuentro que es una muy buena señal nominar nuevamente a un especialista en salud pública como los que estamos también a cargo ahora de la cartera”, señaló.

Aguilera subrayó además que Chomalí cuenta con experiencia tanto en el sector público como privado, tras su paso por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y la Clínica Las Condes. Asimismo, destacó su trabajo reciente en un proyecto Corfo del CENS, vinculado a sistemas de información para abordar los tiempos de espera.

Por su parte, la futura ministra, May Chomalí, destacó el encuentro y señaló que en la cita “se revisaron temas técnicos, administrativos. Fue una reunión tranquila, republicana. Nos prepararon mucha documentación y a partir de este martes comenzarán las reuniones entre los subsecretarios y los jefes de división las que esperamos se den sin contratiempo”.

Asimismo, destacó algunas prioridades que tendrá su administración y afirmó que “esperamos conectarnos con las personas que están esperando atención, especialmente en el tema de cáncer y entregar una solución, ojalá, en el más breve plazo. Hay desafíos en muchas áreas, pero nuestra prioridad serán estos pacientes”.

La secretaria de Estado también valoró la trayectoria de Julio Montt, recordando que ya se desempeñó como subsecretario de Redes Asistenciales durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y resaltó su actual rol como director del Hospital Luis Tisné Brousse, establecimiento que presenta buenos indicadores en tiempos de espera.

Finalmente, Aguilera afirmó que el equipo entrante “es un muy buen equipo” y recalcó que el proceso de traspaso contemplará una “entrega pormenorizada de los desafíos del sector” a las nuevas autoridades.