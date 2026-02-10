Ministra Delpiano aborda muerte de conscripto y advierte aumento de problemas de salud mental en jóvenes reclutados

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al fallecimiento de un conscripto que realizaba su Servicio Militar en la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, en Pozo Almonte, señalando que aún no se ha informado oficialmente la causa de muerte por respeto a la familia y al proceso investigativo en curso. La secretaria de Estado aseguró que desde la cartera han acompañado a los familiares del joven y a los conscriptos que estaban de guardia la noche del hecho.

En diálogo con el programa de streaming Turno, Delpiano sostuvo que este tipo de casos vuelve urgente revisar las condiciones en que se incorporan los jóvenes al Servicio Militar, destacando que se trata de una etapa particularmente compleja en términos personales y emocionales. “Es una edad muy compleja los 18, 19 años”, afirmó, apuntando a cambios generacionales asociados, entre otros factores, al impacto de la pandemia.

La ministra explicó que el aislamiento, la distancia de la familia y cambios en las dinámicas familiares han incidido en la salud mental de los jóvenes que hoy ingresan al servicio. En ese contexto, subrayó que el ministerio reforzó los exámenes de salud física y psicológica, señalando que han detectado un número significativo de jóvenes con depresión o consumo problemático de drogas.

“Nos estamos encontrando con un joven de 18-19 años distinto al que veíamos antes”, afirmó Delpiano, aludiendo a las secuelas del confinamiento vivido durante la pandemia en etapas formativas tempranas. Agregó que esta realidad obligó a aumentar la atención y los protocolos preventivos dentro de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, destacó que los exámenes psicológicos y médicos están plenamente incorporados en el proceso de selección, incluyendo evaluaciones por condiciones físicas como problemas cardíacos o respiratorios, especialmente relevantes en zonas de altura, donde se desempeñan algunas unidades militares.

En cuanto al proceso de acuartelamiento, la ministra resaltó que actualmente existe mayor flexibilidad, con dos periodos al año para incorporarse al servicio, en abril y agosto, lo que permite adaptarse a situaciones laborales o personales justificadas.

Finalmente, Delpiano destacó que también se han implementado alternativas para compatibilizar el Servicio Militar con los estudios, permitiendo cumplirlo en periodos intensivos durante los meses de verano, lo que facilita la continuidad educativa de los conscriptos.