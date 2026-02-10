"Salvamos Cochamó": Puelo Patagonia considera plan de conservación y manejo participativo en Fundo Puchegüín

Marcando un hito para la conservación en Chile y en el mundo, Conserva Puchegüín —una coalición internacional impulsada localmente por la ONG Puelo Patagonia— logró recaudar más de 78 millones de dólares para comprar, proteger y gestionar a largo plazo 133 mil hectáreas en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos.

Con donaciones provenientes de miles de personas en 21 países, se logró concretar la compra del predio conocido como Fundo Puchegüín, la mayor propiedad privada en la comuna y la pieza que faltaba para dar forma a uno de los corredores biológicos más importantes de Latinoamérica, conectando 1,6 millones de hectáreas de áreas protegidas entre Chile y Argentina.

Este refugio climático único alberga 58 mil hectáreas de bosques primarios, casi el 11% de los alerces del planeta y especies como el huemul, el monito del monte, el pudú y la ranita de Darwin.

A fines del año 2022, Puchegüín hizo noticia tras ser publicada su venta, lo que generó alerta y preocupación a nivel local y nacional pues, a diferencia de las más de 1.630.000 hectáreas de áreas protegidas chilenas y argentinas que la rodean, este terreno privado carecía de la protección legal y ambiental que lo blinde de la fragmentación u otro tipo de proyectos de alto impacto que han amenazado la zona.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Andrés Diez, director ejecutivo de Puelo Patagonia, explicó que fue una campaña que se extendió por un año y medio aproximadamente.

Además de Puelo Patagonia, Conserva Puchegüín está conformada por The Nature Conservancy, Freyja Foundation, The Wyss Foundation y la marca outdoor Patagonia.

“También es muy importante contar que logramos el apoyo de distintas familias chilenas que quisieron donar” y ser parte de esta campaña que busca “proteger estos lugares de alto valor ecológico de nuestra propia Patagonia” agrega Diez.

Según su balance, puede reconocer dos temas como los principales desafíos durante el proceso. Uno, conformar una alianza con organizaciones que tienen distintas características y objetivos, sin embargo, la calificó como “una oportunidad”. Por otra parte, “siempre nos planteamos que es vital contar con el conocimiento local”.

Ante lo último, advierte que significa ir a dialogar con las personas que viven en los alrededores del Fundo. Y uno de los problemas es que “la gente vive a dos días caminando o a dos días a caballo” y en cada reunión se encuentran con grupos pequeños. “Cuando uno quiere mantener una relación cercana y la logística es complicada, pero finalmente fue un acierto y lo logramos” destaca Diez.

¿Cuál es el siguiente paso? Un trabajo de siete años considerando un plan de conservación y concretar el proceso de zonificación participativa para permitir usos sostenibles. Así lo describe el Director Ejecutivo de Puelo Patagonia: “Los primeros dos (años), nosotros lo llamamos el periodo de escucha, una fase donde queremos levantar información y desarrollar metodologías de trabajo con la comunidad que nos permitan entender los usos históricos”.

Y esto contempla un área protegida mixta: hasta un 20% destinado a usos sostenibles —como actividades agrícolas y turismo de bajo impacto— y al menos un 80% orientado a conservación estricta. Desde las organizaciones, aseguran que gracias a la nueva ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se proyecta avanzar en figuras de protección que aseguren tanto la conservación integral del territorio como la continuidad de las actividades tradicionales y recreativas del valle.

Andrés Diez afirmó que también “en este plazo de dos años tenemos el tiempo suficiente para generar los acuerdos y las mesas de trabajo necesarias que nos permitan avanzar” en diversos temas con autoridades y actores locales.

“Estamos trabajando fuertemente con la municipalidad de Cochamó y hemos tenido conversaciones con el gobierno regional de Los Lagos. Creemos que es vital fortalecer una alianza público-privada que permita, desde las facultades que tiene el sector público, contribuir con el desarrollo del proyecto desde las políticas y el desarrollo de ordenanzas . También el trabajo con los emprendedores turísticos como ayudar a regularizar desde sus títulos, derechos de agua, las certificaciones…Creo que eso es clave si queremos mejorar la oferta de servicios turísticos” concluye.

Se calcula, por ejemplo, que 1400 familias de Cochamó dependen del agua dulce que guarda este lugar en su extensa red hidrográfica, que incluye 507 hectáreas de glaciares, 41 kilómetros de ribera de lagos y lagunas, además de los 372 kilómetros de ribera de ríos, y 150 hectáreas de humedales y turberas.

Además, sus famosas paredes de granito y prístinos ríos son reconocidos mundialmente como importantes atractivos turísticos que aportan a la economía local de toda una región.

En estos días, también se estrenó el cortometraje de Patagonia Films, “Cochamó por siempre”. Se observa un recorrido por el territorio desde la voz de sus protagonistas, con imágenes de las paredes emblemáticas del valle y testimonios que conectan este hito con la comunidad global de la escalada. Narrada por el escalador belga Sean Villanueva y con la participación de referentes de la escalada internacional como Tommy Caldwell.

Crédito foto portada: Matthew Scott.