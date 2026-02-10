Senador Macaya a Presidente Boric por Sala Cuna: “Tiene una obsesión con la UDI”

Javier Macaya, senador de la UDI, se refirió a los emplazamientos del Presidente Gabriel Boric hacia su partido por la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Lo anterior, en un punto de prensa que definió como una instancia creada “básicamente para responder a la obsesión que ha manifestado” el mandatario con la tienda.

Cabe recordar que el pasado lunes 9 de febrero el mandatario emplazó directamente a la UDI por “inventar excusas” para que no avance la señalada iniciativa, acusándolos de no querer aprobarla para no darle un logro al Gobierno. “Saquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto, pero aprobémoslo”, dijo Boric.

“Encontramos bien lamentable que, como parte de esta estrategia comunicacional para tapar sus propios errores, el presidente Gabriel Boric apunte a la UDI como responsable de sus propias falencias”, respondió el senador Macaya.

El parlamentario de oposición indicó que, a pesar de tener 48 meses legislativos, el Gobierno puso énfasis en este tema al final de su período y que no se puede legislar “a matacaballos”, menos cuando “el Gobierno nos ha acostumbrado a presentar cifras incorrectas, que contienen errores y más bien horrores en cuanto a lo que significa y el impacto que tiene la aplicación de un impuesto para las pequeñas y medianas empresas. Muchas personas ya han señalado que es importante calcularlo y legislarlo bien, ver qué va a ocurrir con las salas cunas que hoy operan a nivel estatal en la Junji y en los jardines infantiles vía transferencia de fondos”.

En torno a lo anterior, y si bien el senador dijo que están disponibles para aprobar el proyecto, aseguró que deben realizarse los “cálculos correctos” y no “aplicar un impuesto disfrazado” para las pequeñas y medianas empresas, además de los costos para el Estado. Por estas mismas modificaciones es que dijo “dudar” que se pueda despachar en las dos sesiones que quedarían en marzo. Así, llamó a “poner la pelota al piso” y agregó que están “disponibles para legislar, pero para hacerlo bien”.

“El Presidente dijo ‘me da lo mismo que la firma la ponga el próximo Gobierno’. Esto no se trata de qué presidente ponga la firma a un tema tan importante para todos los chilenos, se trata de hacerlo bien”, agregó.

Macaya reiteró que la UDI ha demostrado estar disponible para acuerdos, como fue el caso dela Reforma Previsional. “Por eso es que no vamos a aceptar que se nos apunte a nosotros una supuesta responsabilidad en esta materia, y derechamente acusamos al Presidente de la República de estar mintiéndole a los chilenos indulgándole la responsabilidad a nuestro partido en esto”, sentenció.

“Creo que el presidente Gabriel Boric tiene una obsesión con la UDI y a me parece que eso demuestra que hemos sido un partido de oposición cuando hay que serlo, y que hemos sido capaces de construir acuerdos cuando ha sido necesario”, planteó el parlamentario.

Respecto a la acusación de no querer dar el logro al Gobierno, Macaya dijo: “No voy a caer en el juego de responder sobre si en privado se dice algo o no. Yo lo descarto de plano. No es cierto, el Presidente le ha mentido al país”.

De hecho, el senador reconoció diferencias en la misma oposición sobre el proyecto de Sala Cuna. De hecho, aseguró haberlo conversado con el senador Felipe Kast (Evópoli) y la senadora Paulina Núñez (RN), quienes “han entendido que acá hay diferencias respecto de cómo aterrizar, poner la pelota al piso, ver los números y llegar a un acuerdo”.

Sobre el futuro del proyecto, dijo que el gobierno entrante lo tiene en su programa y que le “parece que es prudente que llegue una nueva administración y seamos capaces de ver de qué manera un beneficio como este puede sustentarse con un financiamiento ya sea solidario a través de cotizaciones adicionales, que no nos cerramos a que eso pueda ocurrir, pero también estar pendientes a qué ocurre con todo el gasto público que hay hoy en la red de jardines infantiles”.

“Nos interesa que sea una buena política pública, que le haga bien a Chile. Desde esa perspectiva, la conversación con toda la actual oposición o futuro oficialismo es por sacar adelante este tema igual. Y lo vamos a empujar, sea ahora, en las primeras semanas legislativas de marzo, o después del 11 de marzo. Esperamos que esto sea ley de la República antes del primer trimestre de este año. Me pongo esa fecha porque creemos que es importante, y ahí vamos a ver si la actitud del actual oficialismo no volverá a ser la misma que tuvieron cuando el presidente Piñera presentó este proyecto, que fue rechazarlo”, finalizó.