“Un acto geopolítico”: Presidente Boric elogió show de Bad Bunny en el Super Bowl

En en el marco del lanzamiento de Latam-GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto desarrollado desde América Latina y el Caribe mediante inteligencia artificial, el Presidente Gabriel Boric abordó la histórica presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y lo calificó como “un acto muy potente”.

“Yo diría que incluso fue un acto geopolítico, porque cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la Doctrina Monroe —que es de comienzos del siglo XIX y planteaba ‘América para los americanos’, entendiendo por americanos a los propios estadounidenses—, Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano”, sostuvo.

Boric vinculó ese mensaje con otras expresiones culturales previas y mencionó al artista chileno Alfredo Jaar, quien a fines de los años setenta intervino el Times Square con la obra “This is not America”. “Eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características, también es necesario que en estos tiempos tenga una expresión en el lenguaje”, afirmó.

En esa línea, el jefe de Estado señaló que el debate actual está fuertemente influido por el desarrollo tecnológico. “El lenguaje de hoy, nos guste o no, está muy determinado por la inteligencia artificial. Entonces, no tenemos que temerle, no tenemos que verla solo como amenaza; tenemos que verla como oportunidad, y eso es lo que está haciendo Latam-GPT hoy día”, concluyó.