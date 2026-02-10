Ximena Rincón deja en suspenso definición por subsidio y tarifa única para enfrentar alza de la luz

En el contexto del proceso de traspaso de mando, el ministro de Energía, Álvaro García, sostuvo una reunión de trabajo con la futura ministra del ramo, Ximena Rincón, instancia en la que uno de los temas centrales fue el alza de la tarifa eléctrica tras el fin del congelamiento aplicado en 2019 y la propuesta de un subsidio estatal para mitigar su impacto en los hogares más vulnerables.

García explicó que el reciente anuncio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) obliga a reliquidar la deuda pendiente con las empresas distribuidoras, correspondiente al último tramo del congelamiento tarifario. Frente a este escenario, el Gobierno planteó una fórmula que combine un cargo único, transparente y acotado en el tiempo, junto con un subsidio focalizado.

“Creemos que esto debe resolverse a través de un cargo único para todos los clientes, dependiendo de su nivel de consumo, y al mismo tiempo avanzar en un subsidio que impida que el 40% más vulnerable de la población pague este incremento en las tarifas”, señaló el ministro.

La propuesta contempla un cargo promedio de $1.450 mensuales para un hogar tipo, durante un período de 48 meses. Según aclaró García, no se trata de un monto fijo por cliente, sino de un valor asociado al consumo: “Mientras más consume una familia, más va a pagar; y mientras menos consume, menos va a pagar. Lo que se iguala es el costo del kilowatt-hora”.

El secretario de Estado subrayó que la iniciativa requiere necesariamente de un proyecto de ley, cuya tramitación se daría durante la próxima administración. “Este proceso inevitablemente va a ocurrir durante el próximo gobierno, y por eso ha sido parte central de esta reunión de traspaso”, afirmó.

Por su parte, la futura ministra Ximena Rincón destacó la relevancia de la transparencia en la fijación de tarifas y aseguró que la propuesta será analizada en detalle por el nuevo equipo. “Vamos a revisar la propuesta, conversarla con los equipos técnicos, con el presidente electo y con el ministro de Hacienda, para definir nuestra posición”, sostuvo.

Rincón recalcó que el objetivo del próximo gobierno será avanzar hacia una energía de calidad, con certeza jurídica y al menor costo posible, aunque evitó adelantar una definición sobre el mecanismo propuesto. “La responsabilidad será nuestra a partir del 11 de marzo”, indicó.

Desde el Ejecutivo saliente enfatizaron que el subsidio propuesto no genera déficit fiscal y que su costo —estimado en torno a $15 mil millones— sería cubierto por la recaudación asociada al propio cargo único, que alcanzaría cerca de $19 mil millones. Además, el beneficio estaría dirigido exclusivamente a los hogares del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, mediante un sistema de postulación similar al ya vigente.

Con esta fórmula, el Gobierno busca dejar encaminada una solución al proceso de normalización de la deuda eléctrica, entregando al próximo Ejecutivo una propuesta “técnica, financieramente viable y socialmente solidaria” para enfrentar el impacto del alza en las cuentas de la luz.