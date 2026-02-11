Consejo de Monumentos estaría en condiciones de resolver sobre retorno de estatua de Baquedano

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ya estaría en condiciones de resolver sobre el eventual retorno del monumento al general Manuel Baquedano desde el Museo Histórico y Militar hasta la plaza homónima, luego de que la Municipalidad de Providencia ingresara los antecedentes adicionales solicitados por el organismo.

De acuerdo con lo informado por El Mercurio, el Concejo Municipal de Providencia aprobó el pasado 27 de enero el regreso de la estatua, con el respaldo transversal de concejales desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio, y un presupuesto estimado de 59 millones de pesos para su traslado y reubicación.

Si bien el CMN sesionará este miércoles, fuentes cercanas al proceso indicaron que el destino de la escultura no estaría dentro de los temas de la tabla, por lo que su discusión se postergaría hasta el próximo miércoles 25 de febrero.

En ese contexto, el exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Óscar Acuña, criticó el rol del organismo durante el estallido social de 2019. “El Consejo de Monumentos actuó de una manera pusilánime. No tuvo coraje para defender el patrimonio”, afirmó a El Mercurio, agregando que tuvo una actitud “condescendiente y complaciente” frente a los daños sufridos por diversos bienes patrimoniales, como iglesias y edificios emblemáticos del centro de Santiago.

Respecto al monumento a Baquedano, Acuña sostuvo que el acuerdo original contemplaba un traslado temporal con la intención de reinstalar la obra de Virginio Arias en su ubicación original. Además, acusó que actualmente el Consejo estaría dilatando el proceso por razones políticas. “Sería más franco que dijeran derechamente qué es lo que quieren”, señaló, cuestionando la falta de autocrítica del organismo.

La escultura del general Manuel Baquedano fue retirada de la plaza el 12 de marzo de 2021, tras 93 años en el lugar, luego de sufrir reiterados ataques durante las protestas del estallido social, incluyendo rayados, un intento de quema y cortes en las patas del caballo que comprometieron la estabilidad de la estructura.