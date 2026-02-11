Diputado Oyarzo previo a reunión por reforma al sistema político: "Como está el proyecto, hoy no va a salir"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, se refirió a las tratativas para alcanzar un acuerdo respecto a la reforma al sistema político. Cabe destacar que este miércoles 11 de febrero parlamentarios se reunirán con el Gobierno para revisar las 54 indicaciones que fueron presentadas a la iniciativa junto a la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.

“Aquí la idea es poder destrabar esta reforma porque hay un consenso en que la fragmentación de partidos políticos perjudica a la gobernanza, y esa es una realidad. Ahora, hay que hacerlo también de forma seria, responsable”, dijo el parlamentario.

Esta es la primera reunión del actual periodo de varias, según explicó Oyarzo. “Ya vimos que hay hartos temas que sacan ronchas. Escuchamos a expertos, académicos, a la presidenta del Servel, y es por eso que se postergó el proyecto de ley y armamos esta mesa de trabajo para poder llegar a un acuerdo. Si se ve auspicioso o no, lo vamos a saber hoy. Vamos a ver cuál es la voluntad del Ejecutivo y cuál es la de los diputados”, analizó.

Respecto a si el proyecto en sí logra responder al problema de fondo, el diputado señaló que “se logra con el objetivo básico, que es rebajar la cantidad de partidos políticos. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Ahora, pone barreras de entradas que son muy fuertes, que ni siquiera los partidos políticos de hoy pueden cumplir. Por ejemplo, tener más de 70 mil militantes. Ningún partido los tiene. El más grande de Chile, que es Frente Amplio, tiene menos de 60 mil militantes. Son barreras prácticamente imposibles de cumplir y eso sería como cerrar el negocio por dentro y candadito, cerradito, aquí nadie más juega. Y creo que eso es antidemocrático”.

El parlamentario aseguró que trabajarán para buscar un acuerdo y esperan que “en marzo esto esté destrabado y podamos despacharlo a sala sin mayores problemas. Pero para eso tenemos que juntarnos, dialogar y llegar a acuerdos. A mi parecer, hoy, como está el proyecto, no va a salir”.

Respecto a la posibilidad de que no se logre consenso, Oyarzo dijo que “para el Gobierno sería un pendiente sentido y es por eso que la idea es que lleguemos a acuerdos, pero como está formulado actualmente, lamentablemente está cuestionado por académicos, por la presidenta del Servel y por los propios diputados y diputadas del Congreso actual”.

“Ese es el escenario más probable: que despachemos con modificaciones el proyecto de ley en marzo y que haya una comisión mixta dirigida por el Congreso del próximo periodo. Me parece que si llegamos a un acuerdo los partidos políticos, independiente de la composición de la próxima Cámara, tendrán que ponerse de acuerdo con sus integrantes, con sus diputados, para sacar el proyecto. Esto, si es que llegamos a un acuerdo”, proyectó el parlamentario.

Entre los pendientes para marzo y que sería relevante sacar adelante en el Congreso, el diputado mencionó el proyecto de Sala Cuna Universal, indicando que, en esta materia, “lamentablemente la UDI tiene un punto, y es que nos pusimos las pilas tarde”.

“La UDI tiene que ponerse a la altura para poder sacar un proyecto de ley que es importante y necesario para todas las mujeres y para Chile. Creo que la mezquindad política, a esta altura, no le hace bien al país. Sí tienen un punto, en el sentido que tuvimos por lo menos dos años para sacar este proyecto de ley y lo estamos viendo a última hora”, agregó.

De todas formas, enfatizó en que “es un proyecto de ley necesario y que debería salir en la última semana de marzo, en este periodo. Yo espero que las pequeñeces y los aprovechamientos políticos queden de lado y pensemos en Chile”.