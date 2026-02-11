Dr. Jorge Vilches: "Chile es un país libre de sarampión gracias a la vacunación"

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dr. Jorge Vilches, abordó el reciente caso importado de sarampión detectado en Chile —un lactante de 11 meses— y explicó el contexto internacional que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

“Es muy importante la diferenciación de un caso importado respecto de un caso autóctono”, señaló. Chile está certificado como país libre de sarampión desde 1993, año en que se registró el último caso autóctono. “Lo que quiere decir un caso importado es que el contagio ocurrió fuera del país y esa persona fue diagnosticada en nuestro país”, explicó.

Vilches precisó que se trata del segundo caso importado reportado en 2026 y que “entre los dos casos no existe una relación”, descartando hasta ahora transmisión secundaria dentro del territorio nacional. “Seguimos con una vigilancia epidemiológica bien exhaustiva”, agregó.

El especialista recordó que el sarampión no ha sido erradicado a nivel mundial y que en 2025 la región de las Américas vivió un año complejo, con “más de 14 mil casos y 29 fallecidos”, concentrados principalmente en América del Norte, aunque también con brotes en países cercanos como Bolivia y casos en Argentina y Brasil.

Sobre la gravedad de la enfermedad, fue enfático: “Es una enfermedad viral altamente transmisible”. De hecho, advirtió que “un solo caso confirmado pudiese llegar a enfermar entre 12 a 18 personas”, cifra superior a la de otros virus respiratorios como influenza o incluso covid-19. Si bien en muchos casos tiene un curso leve, indicó que “alrededor del 30% puede presentar complicaciones” y que puede llegar a ser mortal.

El epidemiólogo atribuyó la condición sanitaria de Chile a las altas coberturas de vacunación sostenidas desde los años 90. “La razón por la cual Chile es un país libre de sarampión tiene que ver con la vacunación y los niveles de vacunación que hemos obtenido durante este periodo extendido”, sostuvo.

Consultado sobre la seguridad de las vacunas, Vilches fue categórico: “La vida tal cual la conocemos hoy día tiende a estar relacionada a los efectos de la vacuna”. Añadió que estos productos pasan por “un proceso de revisión exhaustivo desde el punto de vista científico” y son validados por agencias internacionales y por el Instituto de Salud Pública.

Además, recordó que Chile cuenta con un sistema robusto de monitoreo de eventos adversos. “Si una persona se vacuna y presenta algún tipo de reacción, puede acudir rápidamente a los servicios de urgencia y se hace un monitoreo exhaustivo”, explicó.

Respecto del caso del lactante de 11 meses, aclaró que no estaba vacunado porque “no le correspondía todavía por edad”, ya que la primera dosis se administra al año de vida. Sin embargo, existe una recomendación especial para viajeros: niños entre 6 meses y 11 meses 29 días pueden recibir una dosis de refuerzo antes de salir del país. “Esta dosis debe ponerse al menos 15 días antes del viaje”, indicó.

También reiteró la recomendación para adultos nacidos entre 1971 y 1981 que viajen a países con alta circulación del virus, quienes pueden acceder a una dosis de refuerzo si no cuentan con registro de vacunación.

Vilches fue claro en que actualmente no se recomienda vacunación masiva de adultos dentro del país, ya que “vivir en Chile sin salir no nos expone al riesgo del sarampión”. No obstante, subrayó la importancia de mantener la inmunidad comunitaria, verificando que niños y niñas tengan sus vacunas al día.

El jefe de Epidemiología también abordó otras amenazas sanitarias, especialmente los virus respiratorios. Confirmó que la campaña de invierno 2026 comenzará el 1 de marzo, adelantando su inicio habitual, con el objetivo de que más personas lleguen inmunizadas al periodo de mayor circulación viral.

Sobre la vacuna contra el covid-19, explicó que hoy está focalizada en grupos de riesgo como personas mayores, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. “Alcanzamos uno de los niveles de cobertura más altos del hemisferio sur, y eso nos ha protegido”, afirmó.

Finalmente, reiteró el llamado a la vacunación y a informarse por canales oficiales. “Las vacunas pasan por muchas agencias que validan tanto su efectividad como su seguridad”, concluyó.