Gobierno evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba ante intensificación del bloqueo de EE.UU.

El Gobierno confirmó que se encuentra evaluando el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio del recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la isla. Así lo señaló la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que la eventual asistencia se analizará “en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”.

La vocera de La Moneda indicó en entrevista con ADN que el Ejecutivo ha mantenido históricamente una disposición a colaborar con otros países en contextos de emergencia humanitaria, subrayando que la evaluación en curso se enmarca en esa tradición de cooperación internacional. No obstante, aclaró que cualquier decisión dependerá de las capacidades presupuestarias y logísticas del Estado chileno.

En tanto, diversos parlamentarios y dirigentes del Partido Comunista han solicitado al Presidente Gabriel Boric que concrete un gesto de solidaridad similar al realizado por México, que recientemente anunció el envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla. Desde la colectividad sostienen que las sanciones estadounidenses han agravado la crisis energética y económica en la isla, afectando directamente a la población civil.

El anuncio del Gobierno se da, además, en un escenario internacional marcado por el endurecimiento del embargo estadounidense, que ha buscado impedir que otros países suministren petróleo y otros insumos clave a Cuba, profundizando la crisis energética y social. Esta situación motivó llamados de diversos actores políticos en América Latina a revisar el impacto humanitario de las sanciones.

Desde La Moneda, en tanto, han enfatizado que la evaluación no implica aún una decisión definitiva y que cualquier acción deberá coordinarse con organismos internacionales y considerar las prioridades de la política exterior chilena, así como los compromisos presupuestarios vigentes.

El debate sobre la ayuda humanitaria a Cuba se suma así a las tensiones internas dentro del oficialismo y a la discusión sobre el rol de Chile frente a las crisis regionales, en un contexto donde la política exterior se cruza con consideraciones ideológicas y humanitarias.