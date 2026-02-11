Independencia lanza ordenanza “Cero Incivilidades” para reforzar la convivencia y seguridad en la comuna

La Municipalidad de Independencia lanzó oficialmente la ordenanza “Cero Incivilidades”, una normativa que busca reforzar el control sobre conductas que afectan la convivencia vecinal, como ruidos excesivos, fiestas ilegales, peleas y consumo de alcohol o drogas en espacios públicos.

La iniciativa fue presentada por el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, junto a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La normativa contempla el endurecimiento de sanciones, con multas que fluctúan entre 1 y 5 UTM —equivalentes a montos aproximados entre $69.000 y $350.000— según la gravedad de la infracción.

Entre las medidas, la ordenanza establece además la suspensión temporal de beneficios municipales no esenciales, como becas, talleres, vales de gas o programas comunales, por un periodo de hasta seis meses en casos de infracciones graves o reincidencia. Para aplicar estas sanciones, se creará un Registro Único Municipal “Cero Incivilidades”, que permitirá identificar a infractores reiterados.

El alcalde Iglesias señaló que la ordenanza podría ser presentada al futuro Gobierno como un insumo para políticas de seguridad pública, asegurando que existe disposición a colaborar con la nueva administración. “Los alcaldes estaremos encima de que se cumpla lo que se dijo en campaña”, afirmó, destacando que las medidas implementadas en la comuna podrían replicarse en otros municipios.

En esa línea, el jefe comunal sostuvo que el trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y los municipios será clave para la recuperación de la seguridad en los barrios, subrayando las altas expectativas ciudadanas en esta materia. “Poder cumplir conjuntamente con esta tarea va a ser importante para los chilenos”, agregó.

Si bien la futura ministra Trinidad Steinert no se refirió a las expectativas que enfrentará la cartera tras el cambio de mando, el alcalde enfatizó que se exigirá al Gobierno mostrar avances concretos en seguridad pública.