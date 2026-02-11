Netanyahu se reúne con Trump en Washington para incrementar la presión contra Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá este miércoles en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump, y tratará de presionarlo para que adopte una línea dura respecto al programa de misiles de Irán, que tiene a Israel en su radio de alcance.

Es el séptimo viaje de Benjamin Netanyahu a Washington bajo la Administración Trump, pero es el único que ha adelantado de urgencia porque Irán, su tema histórico, está sobre la mesa.

Tras saber que el primer diálogo en Omán entre Estados Unidos y la República Islámica se basó en el programa nuclear iraní, el primer ministro israelí quiere hoy asegurarse de que Trump vele por los intereses del Estado hebreo, y eso incluye limitar los misiles balísticos iraníes y zanjar su apoyo a las milicias de Oriente Medio.

Mientras el enviado estadounidense para la región, Steve Witkoff, confía en un acuerdo con Irán a través del ministro de exteriores, Abbas Araghchi, Netanyahu reniega de las negociaciones y desea convencer a Washington de dar la estocada final al debilitado régimen de los ayatolás, lo que le daría puntos para las elecciones israelíes de octubre.

Según la prensa local, a pesar de cualquier acuerdo, el Gobierno israelí ya informó a la Casa Blanca de que se reserva “libertad de acción militar”.

Trump rechaza anexión de Cisjordania

Poco antes de su reunión con Netanyahu, el presidente Donald Trump declaró su oposición a la anexión de Cisjordania por parte de Israel.

Trump se pronunció al respecto luego de que el gabinete de seguridad israelí aprobara una reforma de la administración de este territorio palestino, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

“Estoy en contra de la anexión“, afirmó Trump en una entrevista concedida al portal de noticias Axios, sin entrar en detalles sobre una medida duramente criticada por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y tildada de “ilegal” por ocho países -entre ellos Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Qatar-, quienes han recordado que “Israel no tiene soberanía en los Territorios Palestinos Ocupados“.

El plan, entre otras cuestiones, amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación.

Trump justificó su postura alegando que “ya tenemos suficientes cosas en qué pensar” y que “no necesitamos lidiar con Cisjordania”.