Caso Muñeca Bielorrusa: mantienen prisión preventiva para abogado Eduardo Lagos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos, formalizado por los delitos de lavado de activos y soborno reiterado en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”.

Durante la audiencia realizada este jueves, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa, que buscaba revocar la medida cautelar más gravosa y sustituirla por una de menor intensidad. La magistrada Michell Ibacache determinó que se mantienen los antecedentes que justifican la prisión preventiva del imputado.

En la misma instancia, la jueza declaró ilegal la declaración entregada por Lagos los días 6 y 7 de enero, en la que acusaba a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, de vender fallos judiciales. Con ello, dichos testimonios no podrán ser utilizados en el proceso.

De acuerdo con la investigación del caso Muñeca Bielorrusa, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, habrían recibido al menos $90 millones mientras se tramitaban causas relacionadas con la disputa entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, representado por los abogados Mario Vargas y el propio Lagos.

La Fiscalía presume que los involucrados se concertaron para favorecer al consorcio en litigios contra la estatal, que finalmente debió pagar cerca de $12 mil millones de pesos, en una de las aristas más complejas del caso.