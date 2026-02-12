Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de febrero de 2026


Comercio exterior de Chile alcanzó récord histórico en enero con intercambio por US$18.041 millones

El intercambio comercial de Chile llegó a US$18.041 millones en enero de 2026, con un alza anual de 3,1%. Las exportaciones crecieron 8,5%, impulsadas por la minería y el cobre, alcanzando cifras récord para el primer mes del año.

El intercambio comercial de Chile llegó a US$18.041 millones en enero de 2026, con un alza anual de 3,1%. Las exportaciones crecieron 8,5%, impulsadas por la minería y el cobre, alcanzando cifras récord para el primer mes del año.

Economía

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$18.041 millones en enero de 2026, lo que representa un aumento de 3,1% respecto de igual mes del año pasado, equivalente a US$550 millones adicionales, según el Informe Mensual del Comercio Exterior elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Con este resultado, el comercio exterior chileno acumuló 17 meses consecutivos de crecimiento y superó por primera vez la barrera de los US$18 mil millones en enero.

En cuanto a las exportaciones de bienes, estas totalizaron US$10.680 millones, con un incremento de 8,5% en comparación anual, lo que constituye el mayor monto registrado para el primer mes de un año.

Por rubros, la minería lideró los envíos al exterior con exportaciones por US$5.558 millones, registrando un alza de 12,1% en doce meses y alcanzando también un récord histórico. El dinamismo del sector estuvo impulsado principalmente por el cobre, cuyas exportaciones sumaron US$4.546 millones, con un crecimiento anual de 7,9%, explicado por mayores ventas tanto de cátodos como de concentrados.

Santiago, 24 de Marzo 2023. Fotos referenciales del Banco Central de Chile. Javier Salvo/ Aton Chile

Banco Central de Chile. Foto: Javier Salvo/Aton.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Crisis en Gendarmería, ayuda humanitaria a Cuba y agenda legislativa: los temas sobre la mesa del último Consejo de Gabinete
post-title
La mirada de Gabriel Gaspar por ayuda a Cuba: “Es una expresión de lo que es la política exterior chilena”
post-title
Enamorados, frágiles, humanos: cinco cartas de amor escritas por grandes pensadores
post-title
Ministro de Salud de Trump: "No me asustan los gérmenes, solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X