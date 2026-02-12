Comercio exterior de Chile alcanzó récord histórico en enero con intercambio por US$18.041 millones

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$18.041 millones en enero de 2026, lo que representa un aumento de 3,1% respecto de igual mes del año pasado, equivalente a US$550 millones adicionales, según el Informe Mensual del Comercio Exterior elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Con este resultado, el comercio exterior chileno acumuló 17 meses consecutivos de crecimiento y superó por primera vez la barrera de los US$18 mil millones en enero.

En cuanto a las exportaciones de bienes, estas totalizaron US$10.680 millones, con un incremento de 8,5% en comparación anual, lo que constituye el mayor monto registrado para el primer mes de un año.

Por rubros, la minería lideró los envíos al exterior con exportaciones por US$5.558 millones, registrando un alza de 12,1% en doce meses y alcanzando también un récord histórico. El dinamismo del sector estuvo impulsado principalmente por el cobre, cuyas exportaciones sumaron US$4.546 millones, con un crecimiento anual de 7,9%, explicado por mayores ventas tanto de cátodos como de concentrados.