Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de febrero de 2026


"Cuando amenazan a un alcalde, nos atacan a todos”: ACHM condena amenazas desde el narcotráfico contra alcaldesa Javiera Reyes

La Asociación Chilena de Municipalidades condenó las amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo, y pidió reforzar su protección y acelerar la investigación. Bandas habrían ofrecido una recompensa de $100 millones para asesinar a la autoridad.

La Asociación Chilena de Municipalidades condenó las amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo, y pidió reforzar su protección y acelerar la investigación. Bandas habrían ofrecido una recompensa de $100 millones para asesinar a la autoridad.

Nacional

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condenó enérgicamente las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, y expresó su total respaldo institucional, calificando los hechos como un ataque a la institucionalidad democrática y al Estado en el territorio.

Según antecedentes públicos, bandas vinculadas al narcotráfico habrían ofrecido una recompensa de $100 millones para asesinar a la jefa comunal como represalia por acciones impulsadas contra el crimen organizado. Entre ellas, la demolición de inmuebles utilizados para actividades delictuales y el retiro de cámaras de vigilancia clandestinas.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, afirmó que “cuando amenazan a un alcalde o alcaldesa, nos atacan a todos”, subrayando que este tipo de intimidaciones constituyen un atentado directo contra la democracia y la capacidad de gobernar con seguridad en los territorios. Asimismo, recordó que la alcaldesa Reyes cuenta con protección policial desde 2025 y que la denuncia fue presentada al Ministerio Público en enero con antecedentes aportados por vecinos.

Desde la asociación se activaron protocolos de solidaridad institucional y se gestiona una reunión urgente con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con el objetivo de solicitar el reforzamiento inmediato de las medidas de protección y una investigación expedita de los hechos.

Diversos alcaldes y miembros del directorio de la ACHM manifestaron su condena transversal a las amenazas. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, calificó la situación como “absolutamente inaceptable”, mientras que Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, señaló que “ser amenazado de muerte no debería ser el precio por defender a los vecinos”. En tanto, los alcaldes Gustavo Toro, Héctor Muñoz, Claudia Adasme, Alí Manouchehri y Felipe Muñoz, entre otros, coincidieron en que el narcotráfico busca amedrentar a las autoridades locales y que el Estado debe actuar con urgencia y firmeza para proteger a quienes ejercen funciones públicas.

La ACHM reiteró su llamado al Ministerio Público, a las policías y al Gobierno para actuar con máxima celeridad y contundencia, enfatizando que no se puede normalizar la violencia ni las amenazas contra autoridades democráticamente electas.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Crisis en Gendarmería, ayuda humanitaria a Cuba y agenda legislativa: los temas sobre la mesa del último Consejo de Gabinete
post-title
La mirada de Gabriel Gaspar por ayuda a Cuba: “Es una expresión de lo que es la política exterior chilena”
post-title
Enamorados, frágiles, humanos: cinco cartas de amor escritas por grandes pensadores
post-title
Ministro de Salud de Trump: "No me asustan los gérmenes, solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X