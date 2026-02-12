Demócratas oficializa su disolución legal y descarta apelar al Tricel

En el marco del proceso de disolución iniciado por el Servicio Electoral (Servel) contra 13 colectividades que no alcanzaron el umbral legal en la última elección parlamentaria, el partido Demócratas Chile oficializó este jueves el término de su existencia legal, descartando presentar un recurso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

A través de una declaración pública firmada por la futura ministra Ximena Rincón, el secretario general Carlos Maldonado, el vicepresidente Matías Walker y el resto de la directiva, la colectividad agradeció el trabajo de sus militantes y adherentes, destacando el esfuerzo realizado desde su fundación en 2022. “Queremos agradecer muy sinceramente a todos y cada uno de ustedes el enorme y valiente esfuerzo desplegado en pos de nuestros ideales y en la defensa del interés superior de Chile”, señalaron.

En el texto, Demócratas subrayó su trayectoria política desde su legalización a nivel nacional, su participación en procesos electorales recientes y su presencia en el debate público y legislativo. Además, recordó su rol en las elecciones presidenciales de 2025, donde afirmaron haber priorizado el “interés superior del país” con miras a un cambio de rumbo para Chile.

Pese al cierre legal del partido, la directiva sostuvo que su proyecto político continuará vigente, enfatizando que “los ideales y la voluntad de servir a Chile permanecen”. En esa línea, aseguraron que seguirán trabajando activamente por el desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía.

El comunicado concluye con un mensaje simbólico sobre la continuidad de su proyecto: “Esto no es un adiós, la forma puede cambiar, pero el fondo sigue plenamente vigente, pues en la defensa del interés público, el camino, siempre, recién comienza”.