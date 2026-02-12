Directora (s) del INDH y fake news de apoyo a delincuente: "Las críticas son válidas, la difusión de hechos falsos no"

El diputado Johannes Kaiser (PNL), el excandidato presidencial Franco Parisi (PDG), el diputado electo Leandro Kunstmann (Partido Republicano) y el panelista de Sin Filtro, Gabriel Alemparte. Estas son algunas de las figuras del mundo de la política que compartieron en redes sociales una noticia falsa sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El artículo en cuestión se titulaba “Encerrona en Quilicura abre debate: INDH cuestiona actuar de conductor que atropelló a delincuente”. Una información que el organismo desmintió rápidamente: “Resulta especialmente preocupante que información falsa sea replicada por portales de noticias, medios de comunicación e incluso por autoridades, sin la debida verificación”, señalaron en un comunicado público.

Alamparte, por ejemplo, se disculpó a través de X y, entre otras cosas, escribió que “Grok —la IA de X— afirmaba que dicha noticia era verdadera” y que “fue borrada de inmediato”. El diputado Kaiser, por su parte, si bien reconoció que la noticia es falsa, la mantuvo en su perfil de la misma red social, asegurando que era fácil creer lo que indicaba el artículo porque, según él, existe una “defensa histórica de la delincuencia” de parte del instituto.

La institución no se ha referido al hecho informado en la noticia. Resulta especialmente preocupante que información falsa sea replicada por portales de noticias, medios de comunicación e incluso por autoridades, sin la debida verificación. Todas las personas tienen derecho a… pic.twitter.com/SoR3ijySKF — INDH Chile (@inddhh) February 10, 2026

La directora (s) del INDH, Alejandrina Tobar, contó que el organismo llegó a ser trending topic en X solo después de Bad Bunny y el Súper Bowl. “Así de masiva fue la reacción a esta noticia, que es completamente falsa”, señaló.

En octubre, el organismo atravesó una situación similar. Sin embargo, esta vez se sumaron personeros políticos. “Hubo autoridades en ejercicio o electas que replicaron la noticia falsa, lo que agrava aún más la situación porque tienen otro alcance y porque, de alguna forma, oficializan esta información”, explicó Alejandrina.

“Hay una secuencia que permite la propagación de hechos que no son reales. Faltan a la verdad, inventan hechos y titulares, hay cuentas que propagan y levantan estos mensajes. Y algunas autoridades, que sin verificar la información lo suficiente, la comparten, emiten juicios y crean opiniones a partir de una mentira”, cuestionó la directora (s) del INDH.

Lo anterior, considerando que, según explicó Tobar, las noticias falsas erosionan la democracia, priva a las personas del derecho a la información veraz para formar una opinión y afectan a la toma de decisiones.

“Lamentablemente, en redes sociales los tiempos son muy rápidos. Las personas se forman opiniones en muy poco tiempo y las disculpas o aclaraciones no llegan necesariamente a aquellos que sí creyeron que un medio de comunicación hace su trabajo de la manera que debía hacerlo, es decir, comunicando hechos, contrastando fuentes o recabando información”, indicó la directora (s) del INDH sobre los medios que publicaron la noticia.

Además, mencionó el ejemplo de Alamparte y dijo que “la disculpa tiene 7 mil visualizaciones versus las publicaciones defendiendo la noticia falsa, que tenían 5 veces ese número cada una”. Por eso, aseguró, es clave verificar antes de publicar o compartir.

Tobar apuntó directamente a las autoridades, instituciones y figuras públicas, afirmando que tienen una responsabilidad “muy grande” a la hora de compartir información en redes sociales. “Cuando el rol del instituto se malinterpreta o se deslegitima mediante información inexacta lo que se hace es debilitar la cultura de derechos, y se dificulta que las personas comprendan que estos estándares no son obstáculos, sino condiciones para una sociedad más justa, más libre y más segura”, cuestionó.

Comparte si crees que el INDH debe desaparecer. pic.twitter.com/PEudJaNLKx — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) February 10, 2026

“Respecto a las afirmaciones del señor Kaiser, él también manifiesta que el instituto sólo defiende delincuentes y eso es algo que en ningún caso es verdad. Los derechos humanos son universales e inherentes. Todas las personas gozamos de ellos sin importar edad, género, nacionalidad, etcétera. La labor del INDH es defender la vida de las personas, procurar que tengamos derecho a acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, a un nombre, a cuestiones elementales. Defiende los derechos de las personas y también educa al respecto. Nos parece relevante que las autoridades opinen en conocimiento del alcance, del rol que tiene el Instituto y la diversidad de su quehacer”, agregó la autoridad (s) del INDH.

Tobar señaló que se han “alimentado diferentes tipos de caricaturas” sobre el rol del INDH, lo que genera desconocimiento y debilita la cultura de derechos humanos. “En la medida en que se deslegitima el Instituto, se baja la cultura de derechos humanos y eso hace que se puedan habilitar espacios en que se discuta, como el mismo diputado Kaiser lo dijo, cerrar el instituto o que ya hace tres años vengamos con problemas en la aprobación de presupuestos. Y eso es debido a la deslegitimación que se hace públicamente de la función que cumple el instituto”, agregó.

“Las críticas son válidas, la difusión de hechos falsos no. Porque la confianza institucional se protege con información verificada y transparencia, no difundiendo mentiras”, finalizó la directora (s) del INDH.