Heraldo Muñoz por ayuda de Chile a Cuba: “Enviar apoyo humanitario no significa respaldar a un gobierno”

El Gobierno de Chile confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de una crisis energética y económica marcada por el recrudecimiento de las restricciones de suministro de combustible y otras sanciones. Esta jornada, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó la decisión.

Este llamado a colaborar se produce en un contexto regional donde gobiernos como el de México han comenzado a enviar asistencia. En Chile, en tanto, la discusión giró en las últimas horas en torno a sectores que abogaron por un gesto de solidaridad, recordando la cooperación médica de Cuba con Chile tras el terremoto de 2010, y representantes de la derecha que criticaron la posibilidad al verla como un respaldo político al régimen cubano.

Frente a este panorama, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores, formuló un análisis de fondo, diferenciando entre la crisis humanitaria que afecta a la población cubana y el gobierno que la rige.

De entrada, Muñoz contextualizó la situación en Cuba poniendo foco en el impacto del bloqueo de Estados Unidos. “Lo que tenemos en Cuba es una situación de riesgo humanitario producto de la escalada del bloqueo de Estados Unidos, que por lo demás ha sido condenada reiteradamente y de manera muy amplia en la Asamblea General de Naciones Unidas”, recordó el excanciller.

“Ahora la escalada es a un bloqueo petrolero y las sanciones arancelarias a los países que envíen petróleo a la isla, con lo cual la situación de crisis energética que ya se venía agravando desde hace algún tiempo, se está tornando realmente una situación de emergencia”, complementó Muñoz sobre el contexto del escenario en Cuba.

Mientras que sobre la discusión de la posición que debía adoptar Chile de enviar ayuda humanitaria, y si esto se interpretaría como una legitimación del régimen cubano, Muñoz recalcó una distinción puntual.

“Hay que establecer una diferencia, el enviar ayuda humanitaria no significa respaldar a un gobierno. Porque si así fuese, los múltiples ejemplos que hay de tragedias, de incendios, de situaciones que afectan humanitariamente a distintos pueblos, donde se originan ayudas muy amplias, independientemente del signo político del gobierno del país en cuestión, no ocurrirían, y eso ocurre generalmente y los casos son abundantes”, expuso.

Fue en esa línea que el ex secretario de Estado sostuvo que “preferiría una iniciativa ciudadana”. “De modo de reunir alimentos para niños, medicinas, etcétera, lo que se está requiriendo más en estos momentos en Cuba, sin perjuicio de que el Gobierno pueda realizar una iniciativa semejante”, aclaró.

Por lo mismo, recalcó que “en estos momentos sería importante movilizar a movimientos sociales, a partidos políticos, a la iglesia, para enviar algún cargamento de esta ayuda humanitaria”.

Muñoz insistió en su respaldo a que el Gobierno envíe ayuda a Cuba porque “se trata de una situación de emergencia donde hay que apoyar independientemente del Gobierno”. Lo anterior, reforzado por su perspectiva respecto de las relaciones entre ambos países.

Reconociendo momentos de distancia y tensión, pero también de acercamiento en términos de apertura al comercio, Muñoz recordó que “Cuba ha sido solidaria con Chile en momentos de tragedia”. “El 2010 incluso se instalaron facilidades de emergencia por parte de Cuba para atender la tragedia que nos afectaba”, indicó.

Finalmente, Muñoz se refirió a las críticas que sectores de la derecha han expresado y volvió a insistir: “Hay que establecer una clara diferencia entre entregar ayuda humanitaria y apoyo a un gobierno”. “Entregar ayuda humanitaria no puede significar que se está endosando al gobierno del país en cuestión”, cerró.