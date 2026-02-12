Humberto Verdejo y propuesta del Gobierno por cuentas de la luz: "Que se pague en función del consumo mitigará las alzas en cuenta final"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, explicó el aumento en las cuentas de la luz asociado al descongelamiento de las tarifas eléctricas.

En primer lugar y a modo de contexto, el experto explicó que en la tarifa eléctrica se pagan tres componentes: un 70% que corresponde al precio de la energía, un 10% que corresponde a los cargos por transmisión y un 20% que corresponde a los cargos por la remuneración de la empresa distribuidora.

El nuevo aumento que se verá reflejado en las cuentas de luz, contextualizó Verdejo, responde al 20% de las empresas distribuidoras, que estuvo congelado entre noviembre de 2020 y abril de 2024. Esto se tradujo en que durante 43 meses se mantuvieron fijos los ingresos de las empresas y también lo que pagaron los consumidores en ese periodo.

“Ya en mayo del 2024 se descongeló porque el decreto que estaba atrasado efectivamente se comenzó a traspasar a la tarifa (…). Entonces, el lunes de esta semana, la Superintendencia de Electricidad y Combustible instruyó a las empresas distribuidoras para que, a partir del primero de abril, puedan empezar a aplicar en la tarifa un cargo de tal forma que las deudas se paguen de forma individual”, indicó el académico. En segundo lugar, el doctor en Ingeniería Eléctrica señaló que la deuda es distinta para cada cliente según lo que paga y que la autoridad definió que se dividirá en 48 meses.

También está sobre la mesa la propuesta del Gobierno, que contempla un subsidio eléctrico para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares con un aumento de cargo único para todos los clientes de $1.450 pesos por 48 meses. Aunque en un comienzo generó críticas que el monto fuera igual para todos, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó que ese dinero sería para una boleta promedio.

“En estricto rigor, si las deudas son distintas por medidores no tiene sentido que uno que tiene acumulado una deuda de $250 mil pesos pague $1.450 pesos por 48 meses y que otro medidor, por ejemplo, un supermercado que adeuda $30 millones, pague lo mismo. Esa propuesta, en definitiva, tiene mucha discrecionalidad y genera varias distorsiones”, indicó Verdejo sobre la idea de que todos pagaran el mismo monto.

Por otro lado, señaló que “el ministro aclaró esto y que la fórmula que propone el Gobierno saliente al entrante es que la deuda se pague de manera proporcional al consumo. ¿Eso qué significa? Que aquellos que consumen más paguen más y aquellos que consumen menos paguen menos”.

Según Verdejo, si se aplica la propuesta del Gobierno, con la fórmula de que paguen más quienes más consumen, “los efectos en tarifa serían menores a los que se observarían si se aplica la instrucción de la Superintendencia”.

“Si se aplica la instrucción de la superintendencia, los efectos en cuenta final para el 65% de los clientes va a ser un alza de hasta un 5%. Después queda un millón y medio de clientes a los que le puede subir hasta un 10%, y luego unos cientos de miles a los que les puede subir hasta un 20%”, advirtió el experto.

Por lo anterior, afirmó que “presentar un proyecto de ley donde la deuda se pague en función del consumo mitigará las alzas en cuenta final, que estarían en torno al 3 o 4% dependiendo de la comuna del país”.

A modo de ejemplo, el experto indicó que, con la propuesta del Gobierno, una cuenta de $20 mil pesos va a subir 3%. O sea, $600 por 48 meses. En el caso de una familia que paga $45 mil, tendrán que pagar $1.500 más por 48 meses. En tanto, una que paga $90 mil, va a tener que cancelar $3.600 más. Esto, sujeto a la presentación y aprobación de la propuesta hecha por el Ejecutivo.

Respecto a la situación de los sobre cobros que se dio a conocer el año pasado, Verdejo explicó que “actualmente, en las tarifas vigentes ya se están aplicando estos descuentos para devolver el error del doble IPC en el componente de energía y en la sobrevalorización de algunas instalaciones de transmisión”.

“Eso ya está aplicado en tarifas. Probablemente a finales de febrero en las boletas de electricidad va a venir una glosa: ‘descuento tanto por el acuerdo entre el gobierno y las empresas’” puntualizó.

Ahora, la deuda que debe pagarse este año podría hacer desaparecer la devolución para algunas personas. “A esto se suma el incremento producto de comenzar a pagar la deuda con las empresas distribuidoras. Entonces, en algunos casos, en vez de tener un descuento vamos a tener un incremento. Y, en otros, en vez de tener un descuento, vamos a quedar neteados. Porque lo que nos van a descontar entre generación y transmisión se va a compensar con lo que tengamos que pagar en términos de la deuda con la empresa distribuidora, que ya sea con la instrucción de la SEC, que es lo que rige al día de hoy, o con el potencial proyecto ley, las cuentas finales, en la mayoría de los casos, van a tener un incremento durante el primer semestre de 2026 y no necesariamente un descuento”, explicó Verdejo.