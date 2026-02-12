Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de febrero de 2026


INDH desmintió fake news de apoyo a delincuente que fue viralizada por políticos

La publicación falsa sobre el atropello a un delincuente en un intento de encerrona en Quilicura afirmaba que el organismo condenó al conductor y fue difundida por figuras como Johannes Kaiser, Franco Parisi, Leandro Kunstmann y Gabriel Alemparte.

Política

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desmintió una fake news, que fue compartida por distintas personas del mundo de la política, y que tenía relación con el delincuente atropellado en el intento de encerrona ocurrido en Quilicura.

La publicación, que no es verídica, hacía referencia a que el INDH habría condenado el actuar del hombre que atropelló a los antisociales.

Entre otras personas, fue compartida por el diputado Johannes Kaiser, el excandidato presidencial Franco Parisi, el diputado electo Leandro Kunstmann (Partido Republicano) y Gabriel Alemparte. De hecho, este último posteriormente se disculpó.

Al respecto, desde el INDH indicaron que “la institución no se ha referido al hecho informado en la noticia. Resulta especialmente preocupante que información falsa sea replicada por portales de noticias, medios de comunicación e incluso por autoridades, sin la debida verificación”.

“Todas las personas tienen derecho a acceder a antecedentes verídicos para formarse una opinión y tomar decisiones informadas. La circulación de contenidos falsos debilita la confianza pública y erosiona la democracia”, cerraron.

