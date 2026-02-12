Insólito error en Viña del Mar: gendarme libera a imputado que debía ingresar a prisión

Un grave error administrativo sacude al sistema judicial de la Región de Valparaíso, luego de que un funcionario de Gendarmería dejara en libertad por error a un imputado en pleno Juzgado de Garantía de Viña del Mar. El hecho ocurrió tras una audiencia de control de detención, donde el sujeto, en lugar de ser trasladado a un recinto penitenciario, simplemente abandonó el tribunal por la puerta principal.

Según informó Radio Bío Bío, el incidente tuvo lugar cerca de las 12:30 horas, cuando el gendarme a cargo trasladó al detenido hasta la sala de audiencias número 3. Tras escuchar los antecedentes, la magistrada Leticia Morales fue clara en su resolución: el imputado debía ingresar de inmediato a la cárcel para cumplir con la medida cautelar dispuesta por el tribunal.

Sin embargo, al finalizar la instancia legal, se produjo una confusión que permitió la salida del individuo. Pese a la orden explícita de la jueza, el funcionario de Gendarmería procedió a liberarlo en las mismas dependencias del juzgado. Para cuando las alarmas internas se encendieron, el hombre ya se había retirado del lugar, activando una búsqueda inmediata que hasta ahora no ha dado resultados.

Este suceso ha causado especial revuelo por ser el segundo caso de características similares reportado en apenas una semana. Recientemente, en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, se detectó otra liberación errónea durante una formalización. En esa oportunidad, un sujeto logró eludir a la justicia usurpando la identidad de otra persona, burlando simultáneamente los controles de la Fiscalía, la Defensoría y Gendarmería.

La repetición de estas fallas en los protocolos de custodia ha puesto bajo la lupa los procedimientos de seguridad en los tribunales del país. Mientras que en Santiago el error se debió a una suplantación de identidad que nadie advirtió, lo ocurrido en Viña del Mar se perfila como una negligencia directa en la ejecución de la orden judicial, evidenciando una preocupante vulnerabilidad en la cadena de mando y traslado de detenidos.

Por ahora, Gendarmería no ha entregado un comunicado oficial detallando las sanciones administrativas o el sumario que se iniciará contra el funcionario involucrado. El caso se suma a una lista de situaciones que generan cuestionamientos sobre la eficacia del sistema para retener a quienes la justicia considera un riesgo para la sociedad o deben cumplir condenas efectivas.