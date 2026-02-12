“Nadie podría objetar”: Canciller confirma ayuda humanitaria del Gobierno para Cuba

El titular del Interior, Alberto van Klaveren, confirmó que el Gobierno de Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba en el contexto del bloqueo impuesto por Estados Unidos. “Realmente nadie podría objetar”, señaló el ministro.

Desde el Palacio de La Moneda, el canciller detalló que la decisión ya está tomada y que el apoyo será económico, el que se canalizará mediante los mecanismos habituales de la diplomacia nacional. “Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. Queremos hacerlo por la vía que siempre ha trabajado la Cancillería, a través de un fondo especial: el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza”, señaló.

Van Klaveren recordó que Chile ha adoptado medidas similares en otros escenarios internacionales complejos, mencionando el apoyo brindado a Ucrania, la situación en Gaza y las consecuencias del paso de huracanes en el Caribe. Además, la autoridad agregó que durante las próximas horas podría concretarse otro anuncio con mayores detalles: “Creemos que podremos informar algo más específico entre hoy y mañana, pero quería confirmar que efectivamente realizaremos este esfuerzo de ayuda humanitaria”, afirmó.

El Canciller subrayó que la medida responde a la compleja realidad que enfrenta la isla, descartando así presiones del Partido Comunista. A su juicio, se trata de una preocupación de carácter humanitario, independiente de las consideraciones políticas vinculadas al régimen cubano.

“La dramática situación que está viviendo Cuba hoy, es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”, cerró el diplomático.