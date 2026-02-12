Posible ayuda humanitaria a Cuba no genera consenso en el oficialismo

Diversas opiniones han generado la opción de que el Gobierno envíe ayuda humanitaria a Cuba, esto luego de que la vocera Camila Vallejo confirmara que el ejecutivo está evaluando tal posibilidad.

Consultados por Emol sobre el auxilio que se evalúa enviar al país caribeño, en el equipo de comunicaciones de Cancillería dijeron desconocer detalles y comprometieron informar en caso de que se concrete una gestión.

En el oficialismo, la idea de enviar ayuda a Cuba es una cuestión que concita opiniones encontradas.

En una postura a favor se expresó el diputado socialista, Raúl Leiva, quien dijo que “las relaciones internacionales las conduce el Presidente de la República y hay que distinguir claramente en lo que dice relación con una eventual ayuda humanitaria”.

“Vale decir, cuando está en riesgo la vida de muchos habitantes de Cuba donde la solidaridad internacional siempre está presente independiente del régimen que gobierne a un país determinado”, señaló Leiva.

Y agregó que “otra cosa es cómo se enfrenta la coyuntura internacional. La política de Chile siempre ha sido, como política de Estado, el avanzar en libertades y en democracia en todas partes del mundo, y por cierto Chile debiera estar siempre dispuesto a colaborar en ese avance, en ser articulador de medidas que permitan ir a avanzar en profundizar derechos, libertades y democracia en todas partes del mundo”.

Otra opinión tuvo el senador Juan Luis Castro (PS). “El pueblo cubano la está pasando mal hace tiempo. Ahora se agudizó. Ojalá el Gobierno sea prudente en lo que haga, viniendo la petición de un partido que apoya el modelo político de Cuba y que ha criticado abiertamente al Presidente Boric por su posición contraria a ese régimen, lo cual creo, representa a la inmensa mayoría del país”.

Fuera del oficialismo, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que “las principales preocupaciones del Gobierno debieran ser, junto a nosotros el Parlamento, sacar adelante la Sala Cuna Universal, poner fin al CAE, y con respecto a Cuba, sin duda hay que ayudar a los habitantes de Cuba, pero no hay que dar ninguna señal de respaldo a la dictadura que está en Cuba”.

“Aquí Carmona quiere marcar una diferencia aun cuando faltan un par de semanas para que termine este Gobierno. Hay que ayudar a los habitantes, al pueblo, a las familias de Cuba, pero que sea a través de organismos internacionales, no necesariamente tiene que hacerlo Chile de manera directa”, conminó.

Desde la vereda de Chile Vamos, el diputado Jorge Alessandri (UDI), apuntó que “los ciudadanos cubanos merecen toda la ayuda de la comunidad internacional, pero el régimen cubano merece las más grandes sanciones. Ha tenido ese país sumido en la pobreza por más de setenta años”.

“Si la ministra Vallejo está tan apurada de mandar ayuda humanitaria a Cuba, yo le diría: ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que el régimen haga qué? ¿A cambio de que libere a presos políticos, a cambio de que llame a elecciones libres, a cambio de que transparente la fortuna de los Castro y sus aliados? ¿A cambio de qué? Toda la ayuda para la gente de Cuba, para los compatriotas, pero las máximas sanciones, las más drásticas sanciones para el régimen cubano”, formuló.

En tanto, el presidente de la comisión de RR.EE de la Cámara, Cristian Moreira (UDI) instó a que “esperemos mayores antecedentes en qué y por qué consiste esta ayuda, que el Gobierno especifique cuáles han sido los contactos a través de Cancillería, porque lo único que se sabe es la crisis energética que vive ese país”.