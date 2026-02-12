Radical, Social Cristiano y Evópoli en la lista: Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras no cumplir requisitos legales

El Servicio Electoral (Servel) ordenó la disolución de 13 partidos políticos, entre ellos el Partido Radical, Evolución Política (Evópoli) y el Partido Social Cristiano, tras no cumplir con los requisitos mínimos de votación o representación parlamentaria establecidos por la ley vigente.

La decisión fue adoptada el pasado 5 de febrero por el consejo directivo del organismo electoral, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) concluyera el proceso de calificación de la elección de diputados y diputadas de 2025. La medida se basa en lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que exige alcanzar al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección parlamentaria en ocho regiones o en tres regiones contiguas, o bien elegir un mínimo de cuatro parlamentarios para mantener la existencia legal.

Entre las colectividades notificadas de su disolución figuran la Federación Regionalista Verde Social, Igualdad, Partido Popular, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido Humanista, Alianza Verde Popular, Demócratas Chile, Movimiento Amarillos por Chile, Partido Ecologista Verde y Acción Humanista.

Las resoluciones que formalizan la disolución de estas colectividades fueron publicadas este jueves 12 de febrero y pueden ser revisadas en el sitio web del Servel, detalló el organismo.