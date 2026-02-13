Crisis en Gendarmería, ayuda humanitaria a Cuba y agenda legislativa: los temas sobre la mesa del último Consejo de Gabinete

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes el último Consejo de Gabinete en pleno de su periodo de Gobierno, instancia en la que abordó el avance de los compromisos programáticos, la emergencia por incendios forestales y el proceso de traspaso a la nueva administración.

“Nos reunimos para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile, socializar la agenda de gobierno y apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día”, sostuvo. En esa línea, puso énfasis en el proceso de cambio que se concretará el 11 de marzo y en la importancia de resguardar la institucionalidad en el cierre de su periodo.

El jefe de Estado dedicó parte importante de su intervención a la situación de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble, La Araucanía, Metropolitana, Valparaíso, Maule y, especialmente, Biobío. “Esta ha sido una temporada compleja y dolorosa en materia de incendios”, afirmó.

Boric informó que más de cuatro mil 300 familias recibieron apoyos del Estado y que ya comenzó un nuevo depósito de ayuda en materia de reconstrucción, sin embargo, insistió en que queda mucho trabajo por hacer y que se debe actuar coordinadamente para enfrentar la emergencia. Por lo mismo, pidió a sus ministros mantener “ese sentido de urgencia con la gente que está sufriendo en Chile”.

En el plano legislativo, instó al Congreso a acelerar la tramitación de iniciativas prioritarias antes del término de su mandato, entre ellas la Ley de Incendios, el fin del CAE y la creación de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Asimismo, planteó que existen condiciones favorables para destrabar el debate en torno a la Ley de Sala Cuna.

En materia de vivienda, aseguró que su administración está próxima a cumplir la meta de 260 mil viviendas sociales comprometidas. Además, hizo hincapié en el inicio del año escolar 2026, que será inaugurado en el archipiélago de Juan Fernández, donde se culminará la reconstrucción de la escuela afectada por el tsunami de 2010. En salud, mencionó la implementación de la primera fase del plan de vacunación 2026.

Tras la reunión, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, encabezó una vocería en la que reforzó que el Ejecutivo continuará trabajando hasta el último día, tanto en gestión como en agenda legislativa, asegurando que en el oficialismo existe una postura común y que el llamado es a viabilizar los acuerdos.

Además, realizó un balance económico, destacando la baja de la inflación en menos del 3%, la recuperación de la productividad y reformas como la previsional y el Royalty Minero.

Ayuda humanitaria a Cuba

El canciller Alberto van Klaveren defendió la decisión de canalizar un aporte humanitario hacia Cuba a través de UNICEF. “Esta es una ayuda humanitaria a UNICEF, no es al gobierno de Cuba, tampoco al Partido Comunista de Cuba. Es por medio de una organización internacional de gran solvencia”, aclaró.

El monto asciende a un millón de dólares, con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, y corresponde a un aporte monetario sujeto a rendición de cuentas. Van Klaveren recalcó que Chile participó en acciones similares en otros contextos internacionales, como en Ucrania y Gaza, así como frente a desastres naturales en Centroamérica y el Caribe.

En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la cooperación internacional forma parte de una tradición de Estado y que este tipo de aportes no afecta los recursos destinados a enfrentar emergencias internas, como los incendios forestales.

Frente a las declaraciones del congresista estadounidense Carlos Jiménez, quien cuestionó el respaldo del Presidente Boric a Cuba y advirtió eventuales consecuencias en la relación bilateral, el canciller chileno lamentó sus dichos y respondió que el Gobierno no acostumbra responder a opiniones individuales de parlamentarios extranjeros.

“Lamento esa expresión por supuesto, y yo creo que además posiblemente el representante no estaba al tanto de la propia ayuda humanitaria que estaba prestando Estados Unidos con un espíritu bastante similar al nuestro”, agregó.

Situación en Gendarmería

Por su parte, el titular de Justicia, Jaime Gajardo, abordó las recientes liberaciones desde recintos penitenciarios. Se trata de seis casos en los cuales Gajardo señaló que se instruyeron sumarios administrativos y que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para descartar eventuales delitos, como corrupción, dolo o sabotaje.

“En general, lamentablemente, los sistemas penitenciarios tienen estos problemas. No somos el primer gobierno que enfrenta estos problemas”, explicó. El secretario de Estado aseguró que, pese al aumento de la población penal, durante la actual administración se redujeron indicadores críticos como fugas e incidentes colectivos, aunque reconoció la necesidad de reforzar los controles para evitar nuevos errores.

En cuanto al trabajo legislativo, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, mencionó que el Ejecutivo aprobó hasta el momento 372 leyes y que las cinco jornadas legislativas de la primera semana de marzo serán clave para concretar los proyectos mencionados anteriormente.

Consultado respecto a las críticas por parte del futuro ministro de Vivienda Iván Poduje, quien cuestionó la gestión del Gobierno en materia de reconstrucción y ayuda internacional, el ministro Elizalde llamó a evitar “peleas en el barro”. Sostuvo que quienes asumen tareas de Estado deben actuar con altura de miras, priorizando las necesidades de las personas por sobre las disputas políticas.