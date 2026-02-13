Enamorados, frágiles, humanos: cinco cartas de amor escritas por grandes pensadores

Al margen de su producción literaria, artística e intelectual, las cartas también figuran como un objeto de estudio que permite conocer en profundidad a las mentes brillantes de nuestra historia. Un archivo íntimo que, lejos de los manifiestos, ensayos y novelas, revela titubeos, obsesiones, celos y ternuras. Una suerte de ventana indiscreta que, en el caso de la correspondencia amorosa, exhibe acaso una de las facetas más vulnerables de la existencia humana: esa en que incluso los genios dudan, se contradicen y se entregan sin red.

Desde Karl Marx y Gabriela Mistral, pasando por Sigmund Freud, Mary Shelley, Virginia Woolf y Franz Kafka, son muchas las misivas que han trascendido el ámbito privado para convertirse en documentos culturales. En ellas, los grandes nombres dejan de ser monumentos y se vuelven personas: amantes impacientes, enamorados obsesivos, poetas que escriben con la urgencia de quien teme no ser correspondido. En la previa del 14 de febrero, esas cartas funcionan como cápsulas del tiempo donde el amor se escribe con tinta y papel.

Leerlas hoy es asistir a una escena paralela de la historia. Mientras se gestaban teorías, novelas y revoluciones, también se escribían párrafos dedicados al deseo, la ausencia y la esperanza. En estas líneas privadas —que nunca fueron pensadas para el escrutinio público— se despliega una verdad incómoda y fascinante: que el amor, incluso en las mentes más brillantes, no conoce de sistemas, corrientes ni escuelas, y se impone con la misma desmesura con que se escribe una obra destinada a perdurar.

Karl Marx a Jenny von Westphalen

La historia de amor entre Karl Marx y Jenny von Westphalen fue, en muchos sentidos, una anomalía para su tiempo. Se conocían desde la infancia y se comprometieron pese a las diferencias sociales, pues ella provenía de una familia aristocrática prusiana, mientras él era un joven estudiante sin fortuna ni prestigio. Aun así, Jenny apostó por una relación que implicaría exilio, precariedad económica y una vida marcada por la inestabilidad política, acompañando a Marx durante décadas de persecuciones, mudanzas forzadas y penurias materiales.

Más allá del vínculo sentimental, Jenny fue unua figura clave en la vida y obra del pensador: editó manuscritos, copió textos ilegibles, administró el hogar y sostuvo la red de contactos políticos e intelectuales de su marido. Sus cartas revelan una relación intensa, atravesada por la admiración mutua, pero también por tensiones, celos y sacrificios personales. En ellas, Marx aparece no como el teórico implacable del capitalismo, sino como un hombre profundamente enamorado, dependiente del afecto y el apoyo de la mujer que, durante cuarenta años, fue su compañera intelectual y emocional.

En una de ellas, fechada el 21 de junio de 1856, el comunista escribe: “Querida mía. De nuevo te escribo porque me encuentro solo y porque me apena siempre tener que charlar contigo sin que lo sepas ni me oigas, ni puedas contestarme. Por más malo que sea tu retrato, me sirve perfectamente, y, ahora, comprendo por qué perfectamente, y por qué hasta las ‘lóbregas madonnas’, las más imperfectas imágenes de la Madre de Dios, podían encontrar celosos y hasta más numerosos admiradores que las imágenes buenas“.

“En todo caso, ninguna de esas oscuras imágenes de madonna ha sido tan besada, ninguna ha sido mirada con tanta veneración y enternecimiento, ni adorada tanto como esta foto tuya, que si bien no es lóbrega, sí es sombría, y en modo alguno representa tu hermoso, encantador y ‘dulce’ rostro que parece haber sido creado para los besos. Yo perfecciono lo que estamparon mal los rayos del sol y llego a la conclusión de que mi vista, por muy descuidada que esté por la luz del quinqué y el humo del tabaco, es capaz de representar imágenes no sólo en sueños, sino también en la realidad”, continúa el filósofo.

“Te veo, siento, toda delante de mí, como de carne y hueso… el falso y vacío mundo se forma una idea superficial y equivocada de las personas. ¿Quién entre mis numerosos calumniadores y maldicientes enemigos me ha reprochado alguna vez valer para el papel de primer galán en cualquier teatro de segunda categoría? Pero es que soy así. Si esos canallas tuvieron siquiera una gota de sentido del humor, habrían garrapateado en el anverso ‘relaciones de producción y cambio’ y en el reverso me habrían dibujado postrado a tus pies, ‘mire este dibujo y el otro’, rezaría la inscripción. Pero los canallas son tontos y seguirán siendo necios in secula seculorum”, ironizó Marx.