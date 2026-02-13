Francisco Estévez: “El gran peligro es que la memoria del presidente Allende sea bombardeada en la nueva administración”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exdirector ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, se refirió a la iniciativa propuesta al Presidente Gabriel Boric para que el Palacio de La Moneda sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La casa de Gobierno está en una lista tentativa o de espera desde hace mucho tiempo, explicó Estévez, junto a otros 17 sitios naturales y culturales del país. “Pero es evidente que, por las circunstancias que estamos viviendo, aquí hay una prioridad. Y esa es defender la integridad de lo que es la memoria del Palacio de la Moneda”, dijo.

Hoy, la casa de gobierno es Patrimonio Nacional, pero el exdirector del Museo de la Memoria indicó que es crucial avanzar en este otro reconocimiento “para garantizar que pueda preservarse considerando la dimensión simbólica que tiene respecto de la memoria del presidente Allende. Lo que sucede es que, es a mi juicio, muy evidente que el presidente entrante no tiene ningún interés en que esto se preserve”.

“Él ha declarado que durante el gobierno del presidente Allende hubo una dictadura. Dice ‘la dictadura que da origen al gobierno militar’. O sea, la interpretación que tiene el presidente entrante es que en Chile, durante el gobierno del presidente Allende, hubo una dictadura. Es evidente que fue un gobierno democrático, es evidente que hubo un derrocamiento por la violencia de las armas del gobierno democrático y, al mismo tiempo, la memoria del presidente Allende es una que está identificada mundialmente con los valores de la democracia y con los valores de lo que es la igualdad social”, argumentó Estévez.

Como criterios para considerar la validación de este sitio en dicha categoría, el también historiador destacó su calidad arquitectónica neoclásica, además de que durante el tiempo de la colonia se acuñaban monedas (de ahí viene su nombre actual). Pero lo más determinante es que se convirtió en la sede presidencial en el siglo XlX, el golpe de Estado y la muerte del presidente Salvador Allende.

“Creo que hay lugares que son muy significativos de la memoria del presidente Allende en La Moneda que hoy se encuentran en grave riesgo, porque la verdad es que no hay ninguna garantía de que la protección de estos lugares se pueda mantener”, advirtió Francisco Estévez.

Dentro del Palacio hay varios espacios conservados para preservar la memoria de Allender, detalló Estévez, como el Salón de Audiencias que se restableció en 2003, donde están los famosos cuadros que hacen contrapunto, el del presidente saludando desde el balcón de La Moneda y el mismo balcón destruído.

Cabe destacar que la petición es de parte de la sociedad civil. La carta entregada al Presidente está firmada por Estévez, además de representantes de diversas organizaciones como Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Gabriela Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos; Carlos Zanzi, director del Círculo de Políticas Participativas; Ramón Hernández, secretario ejecutivo de la cátedra UNESCO; y Manuel Jack, coordinador del Comité Ciudadano de Memoria Democrática, entre otros.

“Es muy simple y muy significativo lo que hay que hacer”, dijo Estévez. En una reunión anual de la UNESCO deben presentarse los antecedentes que acrediten que se le está dando prioridad a este sitio dentro la lista. Para esto es necesario preparar un expediente y, lo que se solicita formalmente, es que se realice.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una instrucción de parte del Gobierno del Presidente Boric para que se inicie la elaboración de este expediente con todos los antecedentes que están, existen. Pero que se inicie el proceso, porque tenemos el convencimiento de que no va a ser iniciado después. Este es el momento para hacerlo”, indicó el historiador.

¿Qué podría pasar si no se inicia el proceso? Estévez señaló que debe darse prioridad a este sitio para ser declarado Patrimonio de la Humanidad “ante la situación de que reciba una intervención muy crítica para retirar todo lo que son los lugares de memoria relacionados con el presidente Allende (…). Lo voy a decir con una metáfora. El gran peligro que nosotros advertimos es que la memoria del presidente Allende pueda ser bombardeada en la nueva administración”.