Gobierno proyecta entrega de tres hospitales en el Maule con inversión de US$303 millones

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, informó que tres nuevos hospitales en la región del Maule serían entregados durante el actual Gobierno, en el marco del proyecto Concesión Red Maule, parte del plan Hospitales para Chile.

La secretaria de Estado visitó las obras del Hospital de Parral, que presenta un 93% de avance. La iniciativa también contempla los hospitales de Cauquenes, con un 95% de avance, y Constitución, con un 86%.

El proyecto considera una inversión total de 303 millones de dólares, de los cuales US$98 millones corresponden al nuevo Hospital de Parral. En conjunto, la red sumará 368 nuevas camas al sistema público de salud: 136 en Cauquenes, 121 en Parral y 111 en Constitución.

López destacó que los tres recintos fueron iniciados y ejecutados durante la actual administración y que serán entregados al Ministerio de Salud para su equipamiento y puesta en marcha gradual durante 2026. “El año 2027 esta región va a contar con tres nuevos hospitales operativos de alto nivel”, señaló.

La ministra también subrayó el impacto que tendrá la infraestructura en la región, afirmando que el Maule experimentará un salto significativo en capacidad hospitalaria y fortalecimiento de la atención primaria.