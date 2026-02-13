La mirada de Gabriel Gaspar por ayuda a Cuba: “Es una expresión de lo que es la política exterior chilena”

Distintas visiones ha levantado la decisión del Gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis que asola a dicho país. Si bien desde la oposición se ha criticado por una visión ideológica la medida, desde distintos sectores se ha buscado aclarar que el envío de apoyo no significa legitimar el régimen cubano.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exembajador de Chile en Cuba, exsubsecretario de Defensa y cientista político, Gabriel Gaspar, comentó este anuncio. “La entrega de ayuda humanitaria en el caso de Cuba, como también en casos anteriores, siempre es una expresión de lo que es la política exterior chilena”, comenzó señalando.

“De que por encima de cualquier diferencia de contingencia, el respeto a la vida humana y la ayuda en situaciones de apremio es un deber de toda la comunidad civilizada”, prosiguió Gaspar.

Además, cuestionó la politización del tema en Chile. “Me asombra de que este debate en Chile se haya politizado. El 5 de febrero el departamento de Estado norteamericano aprobó una entrega de ayuda humanitaria de alrededor de 5 o 6 millones de dólares a Cuba, precisamente con los mismos fines, de ayuda humanitaria”, expuso.

Asimismo, planteó que Chile debe reflexionar en un plano geopolítico más amplio. “Tenemos que, obviamente, reflexionar sobre el nuevo cuadro político estratégico, esto no puede ser un tema de coyuntura. Tampoco puede ser un tema ideológico”, indicó.

Recordando su tiempo como embajador en La Habana, Gaspar rememora un gesto significativo de solidaridad cubana con Chile tras el terremoto de 2010.

“Yo era embajador en Cuba en febrero del 2010. El ministro de Salud cubano me llamó para ofrecernos un hospital de campaña, con todo disponible para ayudar. Así llegó un hospital cubano a Chile y atendieron, dejando un muy grato recuerdo”, recordó.

Además, destacó que médicos cubanos han formado gratuitamente a más de 600 chilenos, muchos de ellos de comunidades rurales, y que estos profesionales han participado en brigadas de emergencia dentro de Chile, como en incendios y grandes inundaciones.

Por lo anterior, esta actitud diplomática debe privilegiar la solidaridad humana por sobre las diferencias ideológicas. “Lo que creo que es conveniente instalar en este mundo tan cruel e tan individualista, señales de que la solidaridad humana, el principio humanitario está por encima de diferencias políticas e ideológicas”, cerró.

Revisa la entrevista completa a continuación: