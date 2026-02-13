Diario y Radio Universidad Chile

Ministro de Salud de Trump: "No me asustan los gérmenes, solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros"

El titular de Salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó su pasado de adicciones y reabrió el debate sobre su postura frente al covid-19.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., rememoró públicamente episodios de consumo problemático de drogas durante su juventud, incluyendo prácticas extremas que, según dijo, hoy entiende como parte de un proceso de “aprendizaje personal”.

La confesión tuvo lugar en el podcast “This Past Weekend w/ Theo Von”, conducido por el comediante Theo Von. En ese espacio, el funcionario afirmó que continuó asistiendo a encuentros de recuperación de manera presencial durante la pandemia, porque evaluaba que su adicción suponía un peligro mayor que el covid-19.

Durante la conversación, el funcionario aseguró que no le teme a los virus y, al explicar su postura frente al coronavirus, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “No me asustan los gérmenes, solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros”, expresó.


Kennedy, conocido por sus posturas antivacunas y por cuestionar consensos científicos en materia sanitaria, relató que la afirmación se enmarcaba en su experiencia personal con las adicciones. Además, insistió en que esas experiencias forman parte de un recorrido vital que influyó en su mirada actual sobre la salud y la responsabilidad pública.

