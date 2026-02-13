Partido Radical y FRVS recurrirán a tribunales tras disolución decretada por el Servel

El Partido Radical (PR) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) anunciaron que recurrirán a instancias judiciales para revertir la disolución decretada por el Servicio Electoral (Servel), luego de no alcanzar el 5% de los votos en las elecciones parlamentarias.

En el caso del Partido Radical, la directiva nacional encabezada por Leonardo Cubillos informó en una carta a sus militantes que presentará acciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y el Tribunal Constitucional (TC). En el documento, la colectividad señaló que continuará vigente al menos hasta el 12 de marzo de 2026, mientras el Tricel toma conocimiento del caso y resuelve la reclamación.

Asimismo, el partido indicó que los abogados designados, liderados por el exsenador Guillermo Vásquez, ya preparan las acciones legales correspondientes. La directiva también señaló que explorará alternativas para asegurar su continuidad, como un proceso de reinscripción, una eventual fusión con otra colectividad u otros mecanismos permitidos por la ley.

En paralelo, el diputado de la FRVS Jaime Mulet confirmó que su partido también recurrirá al Tricel para revertir la resolución del Servel, calificando la decisión como “equivocada”. El parlamentario sostuvo que la colectividad cumple con la exigencia legal al contar con cinco parlamentarios electos en los comicios de 2022 y 2025-2026.

Mulet agregó que la situación afecta particularmente a los regionalistas verdes y a Evópoli, y afirmó que cerca de 500 mil votantes, junto a autoridades locales y parlamentarias, seguirán contando con un partido que defienda la descentralización, la profundización de la democracia y la agenda ambiental.

Desde el Partido Radical, en tanto, hicieron un llamado a la militancia a mantener la serenidad y aseguraron que agotarán todas las vías institucionales disponibles para garantizar la continuidad del radicalismo, destacando la representación de sus parlamentarios, autoridades regionales y municipales.