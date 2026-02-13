Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de febrero de 2026


Por omitir información ligada a accidente en El Teniente: Codelco desvincula a tres altos ejecutivos

La auditoría interna iniciada luego del accidente fatal en División El Teniente concluyó que información técnica vinculada a eventos previos no fue reportada de manera íntegra ni oportuna a los organismos fiscalizadores.

Este viernes 13 de febrero de 2026, Codelco informó la salida de tres altos ejecutivos luego de que una investigación interna dentro de la empresa concluyera que hubo encubrimiento y reportes incompletos de información clave hacia la autoridad sectorial.

La revisión se abrió a partir del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025 en la División El Teniente, que finalmente costó la vida de seis trabajadores.  En ese marco, la empresa examinó también la forma en que se habían comunicado antecedentes vinculados a un estallido de roca registrado el 24 de julio de 2023.

Velorio de víctimas de derrumbe en El Teniente. Foto: Jorge Loyola/Aton Chile

Según detalló la cuprífera, el análisis permitió identificar inconsistencias en esos reportes, además de desvíos en la gestión que recaen tanto en ejecutivos que continúan en la corporación como en exautoridades. Estas deficiencias no resultaban del todo inesperadas, ya que  la empresa Constructora Gardilcic, a la que pertenecían cinco de los fallecidos, exponen un historial de incumplimientos en seguridad laboral.

Con estos antecedentes sobre la mesa, el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, resolvió desvincular a Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones; a Claudio Sougarret Larroquete, actual gerente general de la división; y a Rodrigo Andrades Contreras, gerente de Proyectos.

