Tras reunión en Washington: Trump presiona por indulto para Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a intervenir en la discusión interna israelí al insistir que se otorgue un indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien enfrenta distintos procesos por fraude y soborno. El emplazamiento se produjo luego de que ambos líderes sostuvieran un encuentro en a puertas cerradas en la Casa Blanca, en Washington.

En declaraciones a la prensa, Trump apuntó directamente al presidente israelí Isaac Herzog, autoridad facultada para conceder la medida, señalando que debería “avergonzarse” por no otorgarla. A su juicio, la negativa respondería a cálculos de poder y no a consideraciones institucionales.

El mandatario estadounidense, que elogió a Netanyahu como un “muy buen ministro en tiempos de guerra”, también evitó atribuirle responsabilidades específicas por las fallas de seguridad que antecedieron los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. “Supongo que todos son responsables”, afirmó, agregando que se trató de un hecho que nadie habría anticipado.

Desde la oficina de Herzog, en tanto, remarcaron que aún no existe una determinación sobre un eventual indulto y subrayaron que el procedimiento requiere previamente informes jurídicos del Ministerio de Justicia. En esa línea, enfatizaron que Israel es “un Estado soberano regido por el imperio de la ley”.

Mediante un comunicado, la presidencia israelí sostuvo que, una vez completadas las etapas legales, el mandatario evaluará cualquier solicitud conforme a la normativa vigente, a los intereses del Estado y “sin influencia de presiones externas o internas”. Junto con ello, reiteraron el aprecio por su par estadounidense y su contribución a la seguridad del país.

Netanyahu, quien retornó al poder a fines de 2022, mantiene abiertas diversas causas judiciales, un escenario que ha tensionado de forma persistente la política interna israelí y que ahora suma la presión pública proveniente desde la Casa Blanca.