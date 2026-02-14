Ajuste fiscal inminente: Quiroz confirma recorte de US$6.000 millones tras crítico déficit estructural

La confirmación de que el déficit fiscal alcanzó un 3,6% durante 2025 ha encendido las alarmas en el equipo económico del gobierno electo. Para el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, esta cifra representa el tercer incumplimiento consecutivo de la regla estructural bajo la administración saliente, lo que califica como una situación “aguda” que obliga a tomar medidas drásticas de inmediato.

En respuesta a este escenario, Quiroz ratificó que el plan de ajuste fiscal tendrá una magnitud total de US$6.000 millones. El economista enfatizó que el diagnóstico previo de su sector no estaba equivocado respecto a la gravedad de las finanzas públicas y que el reordenamiento comenzará desde el “año uno” con un recorte inicial de al menos US$3.000 millones durante los primeros doce meses de gestión.

Austeridad y eficiencia como pilares

Ante las dudas sobre la viabilidad técnica de un recorte de esta envergadura, el futuro secretario de Estado se mostró tajante al asegurar que la austeridad en el gasto es la única vía para estabilizar la economía en el corto plazo. El plan del nuevo Ejecutivo se centrará en tres ejes fundamentales: la reducción del gasto público no esencial, el combate frontal a los abusos presupuestarios y la búsqueda de mayores eficiencias operativas en el aparato estatal.

“Lo hemos dicho y vamos a mostrar que es posible”, afirmó Quiroz, subrayando que la magnitud del ajuste está validada por los números actuales. Para el próximo jefe de la billetera fiscal, el desafío es similar a subir un cerro “metro a metro”, un proceso que requiere dedicación para resolver el problema estructural heredado.

Un cambio de rumbo en las finanzas

El anuncio de Quiroz marca un giro profundo en la política fiscal del país, alejándose del modelo de expansión de gasto que caracterizó a los últimos períodos. La prioridad ahora será recuperar la credibilidad de la regla fiscal, un compromiso que el futuro ministro considera vital para dar señales de estabilidad a los mercados y a la ciudadanía.

Con esta hoja de ruta, el gobierno entrante busca cerrar la brecha del déficit efectivo y asegurar que la carga financiera del Estado sea sostenible en el tiempo. “Este problema lo vamos a resolver y todo va a estar bien”, concluyó, enviando un mensaje de calma pero manteniendo la firmeza sobre el apretón de cinturón que vivirá el sector público a partir de marzo.