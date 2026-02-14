Alerta por estancamiento fiscal: Hacienda crea comisión de expertos para analizar baja recaudación tributaria

Este viernes se oficializó a través del Diario Oficial la creación de la comisión asesora ministerial encargada de analizar la recaudación tributaria no minera. La medida, impulsada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, surge tras detectar que los ingresos por Impuesto a la Renta como fracción del Producto Interno Bruto (PIB) se han mantenido estancados desde 2018, desafiando las proyecciones de las últimas reformas legales.

La preocupación central del Ejecutivo radica en el Impuesto de Primera Categoría, específicamente el declarado por los grandes contribuyentes, el cual ha mostrado una disminución sistemática. Según el decreto, este fenómeno podría responder a un cambio estructural en la economía chilena o a efectos no previstos en las normas vigentes, lo que obliga a un estudio profundo del periodo 2017-2025 para salvaguardar la responsabilidad fiscal.

Objetivos y medidas correctivas

La comisión, de carácter consultivo y multidisciplinario, tendrá la misión de entregar un diagnóstico preciso sobre las causas del estancamiento. Hacienda busca determinar si el país enfrenta una transformación en su estructura económica que impacta directamente en las arcas fiscales.

Dentro del marco de acción de esta nueva instancia, las tareas prioritarias se concentrarán en desentrañar los factores específicos que han llevado a que el Impuesto de Primera Categoría, proveniente de las grandes empresas, registre un rendimiento inferior a las proyecciones técnicas de los últimos años. Este análisis no solo busca identificar brechas en la fiscalización, sino también comprender si existen cambios en el comportamiento corporativo que estén afectando la base imponible del país.

A partir de este diagnóstico, la comisión tendrá la responsabilidad de asesorar a la cartera en el diseño de medidas correctivas y acciones estratégicas que permitan revertir la actual tendencia a la baja en la recaudación. El objetivo final es formular recomendaciones técnicas sólidas que logren optimizar el impacto de los ingresos permanentes, garantizando así que el Estado cuente con los recursos necesarios para financiar sus compromisos de gasto social y desarrollo de manera sostenible.

Funcionamiento y plazos

La instancia estará compuesta por cinco especialistas destacados en materias macroeconómicas y política fiscal, quienes trabajarán de forma ad honorem. Sus nombres serán definidos mediante decreto exento en un plazo de 45 días.

Una vez constituida, la comisión operará por un lapso de seis meses. Sin embargo, deberá presentar un informe de avance a los tres meses con sus primeras conclusiones y propuestas. A petición del ministro Grau, dicho documento será expuesto ante las Comisiones de Hacienda tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, con el fin de transparentar la situación fiscal del país y consensuar posibles ajustes legislativos.