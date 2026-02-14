Crisis en El Teniente: Sernageomin exige a Codelco reportes inmediatos por ocultamiento de datos

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha escalado la presión sobre Codelco tras confirmarse que la estatal omitió y alteró información crítica tras un estallido de roca ocurrido en 2023. El organismo fiscalizador exigió la entrega urgente de toda la documentación técnica, incluyendo una auditoría interna y un informe de consultoría internacional, que habrían sido ocultados y que incidieron directamente en la tragedia del 31 de julio de 2025, donde fallecieron seis trabajadores en la División El Teniente.

La gravedad de las “inconsistencias” detectadas llevó al Directorio de Codelco a desvincular recientemente a tres altos ejecutivos. Ante esto, Sernageomin instruyó a la cuprífera a adoptar medidas extraordinarias en un plazo no superior a 12 horas para garantizar la estabilidad de las instalaciones y la vida de los mineros, estableciendo además un régimen de reportes actualizados cada cinco días para monitorear la seguridad de la faena.

El impacto en el modelo de riesgo

La autoridad minera fue enfática en solicitar un informe técnico detallado que precise qué datos específicos fueron omitidos o alterados. La preocupación de los expertos radica en cómo estas desviaciones afectaron el modelo de riesgo de la mina, distorsionando las proyecciones de seguridad y la prevención de nuevos eventos sísmicos en la profundidad del yacimiento.

De acuerdo con las facultades legales del Reglamento de Seguridad Minera, la compañía debe explicar de qué manera los datos falsificados mermaron la eficacia de los protocolos de emergencia. Sernageomin subrayó que la transparencia es la base de la labor fiscalizadora y que la entrega de datos fidedignos es la única vía para operar bajo estándares de excelencia y proteger la integridad de los trabajadores.

Transparencia bajo cuestionamiento

Este caso ha puesto en tela de juicio la cultura de seguridad de la principal empresa del Estado. Sernageomin advirtió que la colaboración técnica entre las compañías y el fiscalizador resulta fundamental; sin embargo, el hallazgo de ocultamientos voluntarios rompe el principio de confianza técnica.

La ministra de Minería y el Sernageomin seguirán de cerca la entrega de antecedentes de la División El Teniente, advirtiendo que no se descartarán nuevas sanciones o paralizaciones de sectores específicos si se determina que el modelo de riesgo actual sigue comprometido por la información falsa proporcionada en años anteriores.