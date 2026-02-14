Emergencia en Melipilla: alerta roja y evacuación obligatoria por avance de incendios forestales

Una crítica situación se vive en la comuna de Melipilla, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja debido a un incendio forestal que avanza sin control. La proximidad del fuego a zonas pobladas obligó a las autoridades a ordenar la evacuación inmediata de los sectores Quebrada del Carmen, Alto del Carmen, Poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen.

Para coordinar el despliegue y asegurar que la población abandone las zonas de riesgo, se activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para teléfonos celulares. Los equipos de respuesta en terreno, compuestos por brigadas de Conaf y Bomberos, han solicitado a los vecinos actuar con calma pero con celeridad, priorizando la vida humana y el resguardo de las mascotas durante el proceso de salida hacia zonas seguras.

¡ATENCIÓN! Por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sectores Quebrada del Carmen Alto del Carmen, Poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos,… pic.twitter.com/kefPztrovK — SENAPRED (@Senapred) February 14, 2026

Despliegue de recursos y condiciones críticas

La declaración de Alerta Roja permite la movilización de todos los recursos necesarios, incluyendo apoyo aéreo y terrestre adicional, para combatir el avance de las llamas que se ven favorecidas por las condiciones climáticas de la jornada. Las autoridades reiteraron la importancia de no bloquear las rutas de acceso para facilitar el paso de los vehículos de emergencia y acatar estrictamente las instrucciones de los equipos de seguridad.

Hasta el momento, no se han reportado civiles lesionado. Senapred y la Delegación Presidencial Provincial se encuentran monitoreando el avance del fuego para determinar si es necesario ampliar el perímetro de evacuación hacia otros sectores colindantes de la Región Metropolitana.

Noticia en desarrollo…