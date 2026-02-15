Amarillos acata disolución pero promete mantener vivo su proyecto político

El partido Amarillos por Chile confirmó que acatará la resolución del Servicio Electoral (Servel) que decreta su disolución legal. La medida responde al incumplimiento de los umbrales mínimos de votación y representación parlamentaria exigidos por la ley chilena para que una colectividad mantenga su vigencia. Según informó la directiva nacional, el partido dejará de existir formalmente en los registros el próximo 4 de marzo, marcando el fin de su ciclo como institución partidaria tras tres años de intensa actividad pública en el centro del espectro político.

A través de una declaración pública, la colectividad repasó su trayectoria, la cual nació como un grupo de presión durante el proceso constitucional de 2022. Lo que comenzó como un movimiento que impulsó el Rechazo a la propuesta de la primera Convención, derivó en un partido constituido oficialmente en 2023. A pesar de haber participado activamente en las municipales de 2024 y en las parlamentarias de 2025 —donde apoyaron la candidatura presidencial de Evelyn Matthei—, el respaldo en las urnas no alcanzó para evitar la caducidad de su estatus ante el organismo fiscalizador.

Una nueva etapa fuera del marco partidario

A pesar del golpe administrativo que significa desaparecer del registro formal, la directiva fue enfática en señalar que la disolución no implica el cese de su influencia ni el abandono de sus convicciones. Desde el partido aseguraron que “no desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos”, sugiriendo que el proyecto buscará nuevas vías de organización, posiblemente bajo la figura de movimiento civil o fundación, para seguir promoviendo una política basada en los acuerdos y la libertad con responsabilidad.

La desaparición formal de Amarillos abre un debate sobre la fragmentación del centro en Chile y el destino de su militancia de cara a los próximos desafíos electorales. La colectividad cerró su mensaje asegurando que continuará desplegando esfuerzos “allí donde sea necesario”, manteniendo su vocación permanente por el bien común. Esta transición hacia una “nueva etapa” deja abierta la posibilidad de futuras alianzas estratégicas con otras fuerzas políticas o la creación de un nuevo referente que intente rearticular al sector bajo las actuales exigencias del sistema.