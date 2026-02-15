Campaña SOAP Bomberos logra recaudar más de $20 millones durante febrero

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) ha dejado de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un salvavidas financiero para los voluntarios del país. En lo que va de febrero, la campaña SOAP Bomberos ya registra más de 8.000 aportes, superando la barrera de los $20.000.000. Esta cifra preliminar es vista con optimismo por la institución, especialmente tras la reciente inauguración de la primera compañía de Bomberos en la Isla Juan Fernández, un hito histórico para la cobertura nacional.

Sebastián Ozimica, fundador de la iniciativa, destaca que este modelo permite a los usuarios elegir directamente a cuál de las más de 1.200 compañías del país destinar su donación. Este respaldo ciudadano llega en un momento crítico: la Ley de Presupuestos 2026 contempla una reducción cercana al 4% en los recursos estatales asignados a Bomberos, lo que se traduce en una merma de casi $2.500 millones respecto al año anterior.

Actualización legal y cobertura reforzada

La campaña 2026 no solo destaca por su carácter solidario, sino también por operar bajo el nuevo marco de la Ley Jacinta (N° 21.797), vigente desde el 7 de febrero. Esta normativa ha robustecido significativamente el seguro, duplicando los montos indemnizatorios por fallecimiento e incapacidad total, los cuales subieron de 300 a 600 UF. Asimismo, contempla coberturas más amplias para gastos médicos, garantizando una protección superior tanto para el conductor como para terceros afectados en siniestros viales.

Un pilar para la operación 24/7

Aunque la recaudación histórica de esta iniciativa supera los $1.500 millones tras siete ediciones, estos recursos no reemplazan el financiamiento público, pero sí actúan como un complemento vital. En un país que cuenta con más de 55.000 bomberos voluntarios, el dinero recaudado a través del SOAP se traduce directamente en la mantención de carros bomba, renovación de uniformes y equipamiento de rescate especializado para enfrentar catástrofes y accidentes.

Para quienes aún no realizan el trámite, el proceso sigue siendo digital y transparente: al ingresar la patente y contratar el seguro, se puede sumar una donación desde los $1.000. El sistema permite seleccionar la unidad específica a beneficiar, enviando la póliza y el certificado de aporte de manera inmediata al correo electrónico, consolidando una red de apoyo que sostiene la operatividad de los 314 cuerpos de bomberos de Chile.