Del horror a la memoria: la restitución del ex Cuartel Borgoño y su nuevo rol ciudadano

Durante décadas, la recuperación y preservación del ex Cuartel Borgoño fue una demanda persistente de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y sectores de la sociedad civil que buscaban no solo el reconocimiento oficial de los hechos cometidos, sino también la habilitación de este espacio como un lugar de memoria activa y servicio a la comunidad.

En diciembre de 2024, se firmó un protocolo para restituir progresivamente el inmueble fiscal del ex Cuartel Borgoño. Este permitió liberar determinados lotes y transferirlos para usos patrimoniales y comunitarios, formando parte de una estrategia más amplia de recuperación. Finalmente, este jueves 12 de febrero, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, realizó la entrega del Lote 3 del inmueble fiscal al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quién anunció que el espacio se habilitará para ser un centro cívico abierto a la comunidad.

El propio ministro destacó en la entrega que este trabajo responde a una gestión proactiva de la propiedad fiscal, orientada a recuperar bienes que permanecían inactivos. En sus declaraciones enfatizó la integralidad del proyecto.

“Esto ocurre porque hay una visión desde el Ministerio de Bienes Nacionales de intencionar propiedad fiscal que estaba paralizada. Yo espero que eso se mantenga porque es un legado duradero para el país”, afirmó el secretario de Estado.

Figueroa subrayó el valor del espacio como patrimonio histórico y comunitario, y su énfasis en “revivir el territorio” luego de años en que el lugar permaneció abandonado. Para él, la decisión de vincular el sitio de memoria con un centro de extensión municipal fue deliberada.

“No fue casual que tomáramos esta decisión, habían más instituciones interesadas, pero lo que nos parecía más importante es que reviviera el territorio, hubiera movimiento, hubiera vida, hubiera ocupación de un espacio”, destacó.

Finalmente, señaló la continuidad política del proyecto a través de distintas administraciones. “Esto va a ser compartido de más de una gestión. Primero más de una gestión municipal de distinto signo político. Y de dos gestiones distintas del Gobierno Central y del Ministerio de Bienes Nacionales, también de signo político distinto”, valoró.

Para Andrés Hidalgo, delegado presidencial (s) en la Región Metropolitana, la importancia del acto radica en la coordinación efectiva entre distintos niveles del Estado para concretar proyectos de alto impacto social.

Hidalgo destacó que la recuperación de este espacio no es solo administrativa sino profundamente simbólica, debido a lo que el ex Cuartel Borgoño representa. “Esto fue un centro de secuestro, de tortura, de exterminio, durante la dictadura, y su recuperación también es un acto de porfía, de resiliencia, porque la memoria también es porfía y resiliencia”, sostuvo.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, resaltó el valor histórico y comunitario del proyecto, ubicándolo tanto en la memoria histórica como en la vida cotidiana de la ciudad.

Iglesias destacó el rol del edificio no solo desde el punto de vista histórico sino como infraestructura para la ciudad y la comunidad. “Este edificio que fue durante tiempo un edificio innovador, de vanguardia respecto a la higiene en Chile, que se emplazó acá en un lugar tan importante como la zona de Mapocho y La Vega, que con este paso vamos avanzando hacia tener la recuperación de un espacio, un edificio tan importante de esta envergadura en esta ciudad”, resaltó.

Finalmente, subrayó la importancia de “poder recuperar espacios como estos, darle dignidad a espacios públicos, para que se usen para las personas, para la ciudad, abrir hacia la comunidad, en este lugar en particular, como un centro de extensión abierto a Independencia, en realidad a Santiago, para poder usar el espacio público acá en un lugar, además, importante de la ciudad”.

La entrega y concesión del ex Cuartel Borgoño no puede leerse solo como un acto administrativo: es un compromiso público con la memoria histórica, los derechos humanos y la vinculación de estos con la vida cívica cotidiana. Transformar un lugar asociado al dolor en un sitio donde se pueda reflexionar, educar y construir comunidad representa un gesto profundo de reconocimiento y reparación.