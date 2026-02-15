Fuego cruzado por el déficit: Gobierno defiende su gestión mientras que la UDI exige disculpas públicas

La confirmación de un déficit fiscal efectivo del 3,6% del PIB en 2025 ha desatado una intensa disputa política a semanas del cambio de mando. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó la situación de las arcas públicas como “preocupante” y ratificó que la administración de José Antonio Kast iniciará su gestión con un severo plan de ajuste.

Según detalló Quiroz, el recorte total alcanzará los US$6.000 millones, comenzando con una “poda” inmediata de US$3.000 millones durante el primer año. “Lo hemos dicho y vamos a mostrar que es posible”, afirmó el economista, quien señaló que buscará recuperar la regla fiscal mediante la reducción de gastos no esenciales y mayor eficiencia operativa.

Elizalde y Toro defienden el legado

Ante los cuestionamientos, el Gobierno saliente salió al paso. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, desestimó las críticas de irresponsabilidad, asegurando que el Ejecutivo ha actuado con “mucha rigurosidad”.

“Es necesario tener a la vista que la deuda pública no aumentó respecto al año pasado. Eso implica un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de dólares que se dejan de pagar en intereses. Este es el gobierno de los últimos cuatro en que menos ha aumentado la deuda pública“, defendió Elizalde.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, expresó su preocupación por la magnitud del recorte anunciado por Quiroz, advirtiendo sobre el impacto en la protección social.

“Cuando se habla de 6.000 millones de dólares, que es casi cuatro veces todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, lo que uno espera es que haya claridad (…) respecto de dónde se recortaría una cifra de esa magnitud”, señaló Toro.

La secretaria de Estado enfatizó que, incluso en un contexto restrictivo, su cartera logró aumentar en un 400% los recursos para el Sistema Nacional de Cuidados, demostrando que es posible tener “responsabilidad fiscal con responsabilidad social”.

La UDI exige “pedir perdón”

Desde la vereda opuesta, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, lanzó duros dardos contra la actual administración, acusando que el déficit final fue “el triple de lo presupuestado”.

“Aquí tanto el Presidente Boric como también el ex ministro Marcel tienen que pedirle perdón a Chile por el déficit fiscal (…) Esto significa que Chile es más pobre que cuando lo recibieron y que ponen en riesgo incluso beneficios sociales”, sentenció el parlamentario gremialista.

El debate queda instalado ad-portas del traspaso de mando, con un futuro ministro de Hacienda que ya ha adelantado que actuará como un “coordinador general” de la economía, supervisando carteras clave para acelerar la inversión y frenar el gasto, bajo la premisa de que la austeridad será la única vía para estabilizar las cuentas.