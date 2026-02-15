Gobierno valora medidas adoptadas por Codelco tras ocultamientos en El Teniente

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó su respaldo a las drásticas medidas adoptadas por el directorio de Codelco tras conocerse la manipulación de información crítica de seguridad. La controversia estalló al revelarse que un informe de 2023 sobre un estallido de roca en la división El Teniente fue ocultado o alterado, lo que habría tenido una incidencia directa en el fatal accidente de 2025, donde seis trabajadores perdieron la vida.

Elizalde subrayó que el Ejecutivo valora la decisión de remover a los gerentes responsables, una acción que busca sanear la cultura organizacional de la estatal. El secretario de Estado fue enfático en señalar que el esclarecimiento total de los hechos es una deuda ética con las familias de las víctimas, asegurando que no habrá espacio para la opacidad en una empresa que es patrimonio de todos los chilenos.

El liderazgo de Máximo Pacheco

En medio de la crisis institucional, el ministro destacó la gestión de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, a quien calificó como el principal promotor de la investigación interna. Según el Gobierno, ha sido Pacheco quien lideró el proceso para detectar las inconsistencias, reafirmando el compromiso suscrito con los deudos del siniestro de 2025 para llegar a la verdad definitiva sobre las causas del estallido.

La salida de los altos ejecutivos se interpreta como una señal de tolerancia cero ante la negligencia en seguridad minera. Para el Ministerio del Interior, conocer qué aconteció exactamente y determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes es la única vía para restaurar la fe pública en la principal productora de cobre del mundo. El informe revelado recientemente es, en palabras de Elizalde, el primer paso concreto hacia esa justicia reparatoria que las familias y los trabajadores del sector exigen.