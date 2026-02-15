Ofensiva contra la pobreza energética: Lula lanza el programa "Gas del Pueblo" para 50 millones de brasileños

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó la creación del programa “Gas del Pueblo”, una ambiciosa iniciativa de protección social que garantiza la recarga gratuita de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 13 kilogramos. El plan está diseñado para impactar a cerca de 50 millones de personas, atacando directamente la denominada “pobreza energética” que obliga a miles de familias de escasos recursos a recurrir a métodos de cocción precarios ante el alza en el precio de los combustibles.

La medida se enfoca exclusivamente en el gas de cocina, un insumo crítico en la canasta básica brasileña. Según el Palacio del Planalto, el objetivo es asegurar que ningún hogar deba elegir entre comprar alimentos o pagar por la energía necesaria para prepararlos, consolidando el sello de asistencia social que ha caracterizado el actual mandato de Lula.

Una arquitectura estatal para el bienestar

Para que el programa “Gas del Pueblo” pase de ser una promesa a una realidad en las cocinas de millones de brasileños, el gobierno ha diseñado una maquinaria de coordinación interministerial que no tiene precedentes en la gestión pública del país. El éxito de la iniciativa depende de un engranaje preciso donde el Ministerio de Minas y Energía asume el rol de estratega técnico, supervisando la cadena de suministro y negociando las condiciones con las empresas distribuidoras para garantizar que el gas licuado llegue a cada rincón del territorio.

A la par, la dimensión humana y social recae sobre el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre. Esta cartera es la encargada de la delicada tarea de focalización, utilizando sus bases de datos para identificar y seleccionar a las familias que realmente necesitan el subsidio, asegurando que el beneficio llegue a quienes viven bajo el umbral de ingresos establecido. Finalmente, la Caixa Económica Federal actúa como el brazo financiero y operativo del proyecto, desplegando su red bancaria para que los recursos fluyan con agilidad hacia los puntos de canje, cerrando así un círculo de protección estatal que busca erradicar la precariedad energética en Brasil.

Plazos para la puesta en marcha

El Ejecutivo brasileño ha fijado marzo de 2026 como el mes clave para que el sistema esté plenamente operativo en todo el territorio nacional. Este despliegue masivo se considera un hito en la agenda de combate al hambre, ya que el gas de cocina representa uno de los gastos fijos más pesados para los brasileños que viven en la periferia de las grandes ciudades y en zonas rurales aisladas.

Con este programa, Brasil busca no solo estabilizar el consumo energético doméstico, sino también mitigar los efectos de la inflación en los sectores más postergados de la sociedad. La comunidad internacional y los analistas económicos observan de cerca la sostenibilidad fiscal del proyecto, el cual se presenta como la política de subsidio energético más grande en la historia reciente de la región.