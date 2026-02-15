“Parientes” del ajo y la cebolla, las especies de flores descubiertas en Chile central

Un reciente estudio científico reveló el descubrimiento de cuatro nuevas especies de plantas en la zona central del país. “Demuestran que falta mucho por conocer y estudiar de la biodiversidad” destacan desde el equipo liderado por el curador del Herbario de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, el Profesor Nicolás García.

En el reciente trabajo, titulado “Taxonomic novelties and phylogenetic insights on Gilliesieae (Allioideae, Amaryllidaceae) from Chile” publicado en la revista PhytoKeys, se dan a conocer dos nuevas especies del género Miersia: Miersia nahuelbutensis y Miersia subandina. Y también dos nuevas especies de Gilliesia: Gilliesia reflexa y Gilliesia taguataguensis.

¿Cuáles son las historias detrás de cada una de estas denominadas “nuevas haditas, brujitas y estrellas de los bosques”? Tres de las cuatro nuevas especies de flores se distribuyen exclusivamente en la región de O’Higgins, mientras que una ha sido registrada en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Nicolás García, experto botánico, explica que las plantas que se están describiendo, del punto de vista botánico, pertenecen al mismo grupo que la cebolla y el ajo. “Son parientes” describe.

El curador del Herbario EIF agrega que “son plantas nativas y, por lo menos, Miersia es un género endémico de Chile y Gilliesia tiene su mayor diversidad en nuestro país. Hay algunas especies que son compartidas con Argentina, pero es un grupo predominantemente chileno”.

Por esta razón, otro de los datos conocidos en la investigación deja una señal de alerta. Según evaluaciones preliminares, todas presentan problemas de conservación. G. reflexa es la de mayor preocupación en la categoría En Peligro Crítico (CR), mientras que las otras tres cumplen con los criterios de En Peligro (EN).

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, García explica que, en el último tiempo, todos los años se han estado descubriendo muchas especies nuevas.

“Son más escasas, por algo nos hemos demorado… Y estas cuatro son de distribuciones muy restringidas” afirma el académico de nuestra Casa de estudios.

Hay una especie que se conoce, por ejemplo, en solo una localidad.

“El Cerro La Sepultura que es una cumbre del cordón de la Cordillera de la Costa que va entre el rio Cachapoal y el rio Tinguiririca. Y otra de estas especies, se conocen de dos localidades o un sector de este mismo cordón. Eso las hace muy vulnerables en cuanto a su conservación” advierte.

El Profesor Dr. Nicolás García cuenta que la investigación fue “un proceso largo, siete años desde el primer registro de una de estas especies”.

Y enfatizó en dos áreas. La primera, la importancia de la colaboración y la “unión de fuerzas entre distintas personas, organizaciones para estudiar y dar a conocer nuestra biodiversidad”.

Este trabajo se desarrolló en conjunto con la asistente de herbario Paula Zúñiga-Acevedo y otros jóvenes naturalistas de las regiones de O’Higgins y Valparaíso: Matías A. González, M. Matías Espinoza, Constanza Soto y Benjamín J. Cisternas-Gallardo.

Y lo segundo, estos resultados son “un ejemplo de todo lo que nos falta por conocer”. “Es un trabajo a pulso y necesario”, destacó el experto.

No podemos proteger lo que no conocemos, es la conclusión que plantean desde el equipo de investigadores.

“En Chile Central estamos perdiendo poblaciones o especies que no hemos registrado por la falta de apoyo a este trabajo que es de Historia Natural. Se trata de ir a los lugares, recolectar, hacer registros y después depositarlos en una colección biológica. Esto, para estudiar ese material y poder describir el área de la taxonomía” menciona el experto.

E hizo un llamado: esta especialidad necesita más visibilización. En la actualidad, -lamenta-son “actividades poco valoradas y poco apoyadas en cuanto a la fuente de financiamiento en Chile”.

También recuerda que el Herbario EIF de nuestra Universidad cumple 60 años durante este 2026. “Nos hemos esforzado en ser un polo de desarrollo de nuevas personas especializadas en esta área de la botánica” afirma y por eso “han promovido colaboraciones con investigadores externos y ligadas a los territorios”.

Buscan-concluye- “contribuir a la formación, a la difusión de estos trabajos y a la descripción de la diversidad vegetal que hay en Chile”.

Fotos. @herbario_eif @vicentevaldesguzmanphotography