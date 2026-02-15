Suboficiales de Gendarmería exigen la renuncia del ministro Gajardo por acusaciones de sabotaje

Un nuevo foco de conflicto sacude al sistema penitenciario tras las duras críticas de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. La polémica estalló luego de que el secretario de Estado sugiriera que la liberación errónea de reclusos podría responder a actos de “corrupción y sabotaje”, afirmaciones que el gremio calificó como una falta a la honra institucional y una muestra de profundo desconocimiento técnico.

Desde la Ansog respondieron con firmeza, señalando que la autoridad ha perdido su legitimidad para conducir la institución. Según el gremio, las fallas detectadas no son producto de una acción deliberada para dañar al Gobierno, sino consecuencia directa de brechas estructurales históricas: un déficit crítico de dotación, una sobrecarga laboral insostenible y la falta de capacitación adecuada en las mallas curriculares de los funcionarios.

El cuestionamiento al liderazgo político

Para los suboficiales, la utilización del concepto de “sabotaje” por parte de Gajardo es una estrategia para eludir la responsabilidad política que conlleva el control estratégico del sistema. La organización enfatizó que un liderazgo efectivo requiere conocimiento real de las condiciones en que se desempeña el personal, advirtiendo que la actual administración ha debilitado la institucionalidad al preferir la sospecha por sobre la solución de las carencias operativas.

Ante este escenario de desconfianza mutua, la Ansog solicitó formalmente que el ministro de Justicia dé un paso al costado para resguardar la dignidad de los funcionarios y la estabilidad del sistema. Mientras la tensión escala, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal para determinar si hubo dolo o negligencia en la salida indebida de internos, un proceso que mantendrá bajo una presión inédita a las autoridades de Justicia en las semanas previas al cambio de mando.