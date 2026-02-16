Cuba denuncia que más de 32 mil embarazadas enfrentan riesgos adicionales por bloqueo de Estados Unidos

Las autoridades de Cuba denunciaron que más de 32 mil mujeres embarazadas en la isla enfrentan “riesgos adicionales, amenazas y limitaciones” debido al bloqueo económico y energético impuesto por Estados Unidos, que ha afectado el suministro desde comienzos de año.

Según el Ministerio de Salud Pública cubano, la situación impacta en la salud materno-infantil y dificulta el acceso a servicios esenciales, como ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y estudios genéticos para el diagnóstico oportuno de malformaciones congénitas.

El órgano oficial Granma indicó que la crisis también afecta la atención de recién nacidos, menores de edad, pacientes diabéticos, personas en tratamiento oncológico y quienes requieren cirugías o atenciones de emergencia.

El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, afirmó que las dificultades derivadas del bloqueo “no son abstractas” y apuntó a la escasez de medicamentos, insumos médicos, reactivos y piezas de repuesto. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que las autoridades están implementando medidas organizativas para enfrentar la situación y preservar los servicios esenciales.

Portal Miranda sostuvo que la salud de la población sigue siendo una prioridad del Estado y que el sistema sanitario cubano busca garantizar la atención básica pese a las limitaciones.