Delcy Rodríguez anunció el cierre de siete entes públicos ligados al chavismo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cerró este domingo siete entidades adscritas al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, como parte de una “reorganización” administrativa emprendida por Caracas desde la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Este decreto tiene por objeto la reorganización del funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y sus entes adscritos”, señala el documento oficial firmado por Rodríguez y difundido en la Gaceta Oficial venezolana.

Según el decreto, Venezuela “debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social” y por ello “se impone la necesidad” de realizar cambios que procuren la satisfacción de los intereses colectivos del país.

Las siete entidades afectadas por la medida —que fueron suprimidas y serán liquidadas— incluyen la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la Fundación Propatria 2000, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas).

El documento oficial indica que las funciones de estas instituciones serán reasignadas a otras misiones del ministerio, a empresas estatales o al Ministerio de Exteriores, y que el proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de 90 días para completarse.

Una junta liquidadora —compuesta por un presidente y seis miembros designados por el ministro de la Presidencia, el capitán Juan Escalona— será la encargada de dirigir el proceso y asumir la “dirección, administración y representación legal” de los entes clausurados.

Ante este anuncio, el partido opositor Primero Justicia exigió que el “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo” sea un proceso real y pidió que “se dé a conocer cada paso del proceso de liquidación”, subrayando que los venezolanos tienen derecho a acceder a la información emanada de los organismos públicos.

“Este es un paso que nos acerca a la consolidación de la transición”, afirmó la formación, que también reclamó como punto fundamental para el proceso democrático la reinstitucionalización del país.