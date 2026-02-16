Diputado Celis cuestiona plazo de Poduje para reconstrucción en Valparaíso: "Parece muy al límite como para levantar o reconstruir"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Andrés Celis (RN) se refirió al proceso de reconstrucción por el megaincendio en la región de Valparaíso y a los cuestionados nexos del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

En ese contexto, el parlamentario cuestionó la labor del Estado por la lentitud de la reconstrucción de las zonas afectadas de la región que representa. “No sé si será burocracia, negligencia o desidia, pero lo que sí puedo reflejar es que al menos las fundaciones han hecho un trabajo impecable en un año y el Estado, en más de dos años, ha mostrado un resultado extremadamente pobre”, dijo.

Esto, considerando el antecedente de la investigación de Contraloría respecto al uso de recursos públicos en el proceso. Celis hizo una distinción sobre estos informes e indicó que “está la Delegación Regional de Valparaíso y la Dirección de Arquitectura dependiente del Ministerio de Obras Públicas y otros organismos también dependientes del Ministerio de Obras Públicas, que son los más cuestionados. Podrían existir delitos o bien ilícitos, e incluso lo deriva (Contraloría) al Ministerio Público y también al Consejo de Defensa del Estado. Versus el Municipio de Viña del Mar o el Municipio de Quilpue, donde hay observaciones pero no se detecta que haya delitos”.

En conversación con CNN, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, apuntó a un “sistema de gestión de respuesta ante desastres” que “no está preparado para integrar a las instituciones públicas y privadas para atender emergencias de esta envergadura y obliga a improvisar ante la magnitud de esta emergencia”.

Consultado sobre dichas declaraciones, el diputado Celis señaló compartir la reflexión, asegurnado que en este tipo de catástrofes “aparece el Ministerio de la Vivienda, el subsecretario del Interior, la delegación Regional de Valparaíso, el gobernador de Valparaíso, la Alcaldía de Viña… Aparecen distintas instituciones, y al final, ¿Quién es el que se hace responsable? En definitiva, son tantos los organismos que se diluye quién es el ente responsable”.

En ese sentido, planteó que debería crearse una sola estructura o ente que tome responsabilidad porque, con la fórmula actual, “el mismo Estado se entorpece. Participan 7, 8 o 9 organismos y ministerios que entre ellos mismos se van topando y entorpeciendo. Incluso hay egos políticos. Aquí da lo mismo que le toque a uno de izquierda o de derecha: cada uno trata de aparecer lo más adelante posible en la fotografía”.

“Creo que hay que crear una sola estructura que se haga responsable y que haga de cabeza. Y que esa persona pueda coordinar toda la ayuda desde la parte social y la estructural”, reflexionó.

Respecto a qué espera del próximo gobierno en esta materia, el diputado se refirió al plazo de 15 meses para completar el proceso que se autoimpuso el ministro de Vivienda entrante, Iván Poduje. “Espero que pueda cumplir ese plazo. Creo que nunca es bueno darse tiempos y, en este caso, son muy acotados para la magnitud de lo que fue el incendio en Viña del Mar y de lo mucho que queda por hacer”, dijo Celis.

“Si uno va a los lugares, particularmente a Viña del Mar, 15 meses parece un plazo muy al límite como para poder levantar o reconstruir, o por lo menos para que uno vea viviendas donde la gente de verdad pueda habitar. Espero que lo pueda cumplir o, al menos, que pueda precisar cuál va a ser la carta en estos 15 meses para no ilusionar más a la gente, que ya está molesta por la demora del Gobierno y por el informe de la Contraloría”, agregó.

El parlamentario aseguró que “cuando uno se da plazos, y que lo puede hacer con la mejor de las intenciones y ponerle toda la energía, pasión, conocimiento, igual va a encontrarse con barreras como es la Contraloría y todas las trabas burocráticas propias del Estado. Me parece que sería bueno que levantara una carta gantt y que los propios afectados, las propias víctimas, los propios damnificados conocieran desde un principio cuáles van a ser sus promesas en estos 15 meses para no frustrarlos nuevamente si es que no se cumple aquello en este plazo que él mismo se auto otorgó”.

Los nexos de Andrés Jouannet

El subsecretario entrante de Seguridad, el diputado Andrés Jouannet, hizo noticia por vínculos en el caso Tragamonedas y sociedades que conformó en el pasado. Al respecto, el diputado Celis, dijo que lo deja tranquilo que “están absolutamente inactivas las sociedades que tenía, primero, con la persona de nacionalidad china que está imputada por tráfico de influencia. También está totalmente inactiva que tenía con las personas formalizadas en el tema de las apuestas online y con quien está condenado por el tema de los tragamonedas”.

“Hubo una desidia y una desprolijidad de parte del diputado Jouannet en no darse el tiempo de ponerle término a esas sociedades porque, aunque no hayan estado operativas hace ocho años, no costaba nada ponerles término y no haber creado toda esta polémica, que por cierto es ingrata y produce una sensación de que no es de muy buena cepa”, agregó.

Sobre si debiera asumir o no su cargo como subsecretario, Celis dijo que sí. Sin embargo, cuestionó que esto ocurriera a pesar del estándar sobre probidad que se impuesto el futuro gobierno. “No me gusta en lo personal cuando uno intenta imponer alguna superioridad moral, como creo que lo hizo desde un inicio este gobierno. Y tampoco me gusta cuando, actualmente, nuestro gobierno pronto a asumir se auto impone plazos o bien se habla de que van a asumir personas intachables con ningún tipo de conducta que sea cuestionable, porque errar es humano. Es casi imposible caerse en que alguien que se vaya a designar pueda haber tenido algún tipo de acción u omisión en su pasado y que uno desconozca”, aseveró.

“Siempre en la vida hay que actuar con humildad, o por lo menos esa es mi forma de ver la vida. No me gusta, insisto, ir por la vida con soberbia, con superioridad moral. Creo que no es la forma de actuar en política y lo digo pensando lo que es este gobierno. En que ahora se dice que son personas de una altura de exigencia que son incuestionables. Es decir, irreprochables, porque puede ser que a futuro nos enteremos de situaciones que desconocemos y que a lo mejor algunos o algunas de las personas que se nombren hayan omitido o nos enteremos a futuro. Uno nunca puede poner las manos al fuego por nadie”, complementó el parlamentario.