Felipe Abbott y liberaciones erróneas: “El juicio, reproche y preocupación no debe ser sólo hacia Gendarmería”

Las dos liberaciones erróneas en manos de Gendarmería abrieron un debate profundo respecto a la labor de la institución y sus falencias. Fue, de hecho, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien dijo que en estos casos no se puede descartar ni corrupción, ni “sabotaje” en el marco de la reforma que se busca realizar en el servicio.

Los antecedentes de las liberaciones se entregaron al Ministerio Público para que investigue si hay o no comisión de delitos. Además de los procedimientos administrativos, se destituyó tanto a quienes otorgaron mal la libertad, como a las jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no ejercieron el control directo para cumplir el protocolo.

El académico del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, Felipe Abbott, aseguró que estas liberaciones representan “de los hechos más graves a los cuales se puede ver enfrentada una institución como Gendarmería”.

Explicó que, en primera instancia, está el incumplimiento de uno de sus deberes principales, que es el de custodiar. Sin embargo, en segundo lugar, recalcó que “da cuenta de la fragilidad de un sistema complejo, en donde por cierto a Gendarmería le cabe un rol muy importante. Pero no es el único componente de lo que puede ser descrito como un sistema integrado de instituciones que proveen seguridad, desde la prevención del delito hasta el cumplimiento de penas”.

“Por ende, el juicio, el reproche y la preocupación no debe circunscribirse sólo a Gendarmería, sino que debe ser trasladado a un examen crítico del funcionamiento del sistema integralmente considerado”, enfatizó el también investigador Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El académico afirmó que esta institución “se hace cargo de un segmento de todo un proceso”, pero que el buen funcionamiento del sistema responde a “la integración adecuada del buen desempeño y el trabajo bien hecho por las policías, el Poder Judicial y por todos los otros entes y organismos colaboradores”.

Abbott calificó como “desafortunado” el juicio que se hace sobre Gendarmería. Señaló que “el sistema penitenciario en Chile es probablemente el eslabón o la pieza más débil de todo este sistema. Es, definitivamente, nuestro sistema penitenciario el más deficitario de todos los componentes del sistema de seguridad. Desde ese punto de vista, es un llamado de alerta a las condiciones en que Gendarmería desarrolla su trabajo”.

Sobre los dichos del ministro Gajardo, Abbott afirmó que “lo más grave es la consecuencia que trae consigo en cuanto a credibilidad y legitimidad a las instituciones. Creo que, tras estos dichos, hay una señal muy inquietante en cuanto a la pérdida de confianza que pueda tener la ciudadanía respecto de la transparencia, probidad y rigurosidad con que se cumplen funciones públicas críticas, como las de custodia de personas que están cumpliendo condena o están sometidas a medidas cautelares”.

En línea con lo anterior, el académico indicó que le parece “especialmente grave que se hagan declaraciones que puedan resultar altisonantes desde ese punto de vista, puesto que también se suman a esa sensación de incertidumbre, de relativización, de deslegitimidad de las instituciones. Y sobre la base de eso es que deberíamos examinar efectivamente la conveniencia y oportunidad en que se hacen declaraciones como estas”.

El profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile aseguró que son los mecanismos de control interno y las investigaciones las que determinarán responsabilidades. “Por ende, también estamos poniendo a prueba la capacidad de reacción del sistema para protegerse de este cuestionamiento por la vía de abrir las investigaciones correspondientes, confirmar la existencia de conductas impropias y sancionar a quienes se identifiquen como responsables”.

Para el experto, este episodio deja ver la necesidad de mejorar el “manejo, procesamiento y resguardo de información sensible”. Abbott explicó que responde a “grandes esfuerzos para hacer que la información que se aloja en los sistemas policiales, en el Ministerio Público, en el Sistema Judicial y en Gendarmería conversen entre sí, se integren y permitan tomar adecuadamente decisiones cuando corresponda”.

“En el fondo, hay un riesgo de que estos episodios, estos hechos tan desafortunados, sean también señales muy claras de que esa tarea de integración, de adecuación de los sistemas de información y de que provean finalmente la información en momento oportuno cuando se tomen decisiones sensibles, críticas, se hagan según estándares adecuados. Y eso es una enorme deuda que permanece todavía sin saldar. Esto es una manifestación muy clara”, dijo.

El académico se refirió también a la reforma a Gendarmería y aseguró que “va bien encaminado” considerar esta institución como una que es parte del sistema de seguridad pública. En esa línea, señaló que es este organismo es el más complejo para adaptarse al nuevo contexto “por las peculiaridades y los déficits que arrastra”, como la diversidad de organizaciones gremiales, por ejemplo.

“Está el hecho de que el entorno penitenciario es uno de los que se ha revelado como un espacio. Un ecosistema particularmente complejo a la hora de enfrentar la criminalidad organizada que se ha adaptado muy rápidamente a los entornos penitenciarios”, indicó también el experto.